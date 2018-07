Haute-Savoie, France

"C’est plein depuis le bas !" Au volant de son camping-car immatriculé dans la Nièvre, Jean-Claude est au bord de la déprime. Plus une place au sommet du col de la Croix-Fry. "Il aurait fallu arriver plus tôt." C’est par exemple ce qu’ont fait Jacky et Bruno. Voisins de parking pour la deuxième fois. "On s’est connu l’année dernière sur une étape de montagne, raconte Jacquie. On a sympathisé. Bruno nous a invité son mariage cet été et avant on se retrouve ici." La magie du Tour.

L'ambiance du Tour ? C'est des rencontres avec les gens. C'est le 14 juillet tous les soirs" - Jacky

Au sommet du Col de la Croix-Fry, Jacky a retrouvé des amis rencontré l'année dernière surle Tour de France. © Radio France - Richard Vivion

Vélo et ... apéro

Parce qu’en attendant le passage des coureurs, il faut tuer le temps. "Alors on discute, on fait connaissance et ça c’est sympa", lance dans un éclat de rire Véronique. "Et puis, il y a l’apéro", ajoute son compagnon. Alors sur le parking, en plein soleil, la vie s’organise. Des vendeurs de fromages locaux font le tour des camping-cars. "On encourage aussi tous les amateurs qui s’attaque à ce col", explique Edmond. "Cycliste de naissance, j’ai été vacciné avec un rayon de vélo."

Les camping-cars sont arrivés. Plus une place de libre au sommet du col de la Croix-Fry. © Radio France - Richard Vivion

Les gendarmes veillent

Quelques dizaines de mètres plus haut, la situation s’arranger pour Jean-Claude. Grace aux gendarmes transformés en placiers, il va pouvoir s’incruster entre deux camping-cars. Une place "homologuée" et "validée" par les forces de l’ordre car sur la route du Tour, pas question de se garer n’importe où. "Nous veillons à ce qu’il n’ait personne sur l’axe de la course pour éviter les accidents", détaille le major Marc Loyer de l’EDSR (Escadron départemental de sécurité routière) de la Haute-Savoie. "Généralement tout se passe bien. Les spectateurs sont solidaires."

Pas de voitures, ni de camping-cars sur le plateau des Glières

10e étape du Tour de France : 159 km entre Annecy et Le Grand-Bornand

Au menu, pour s’échauffer le col de Bluffy classé en 4e catégorie. Il y a aura aussi trois cols de 1ère catégorie (La Croix-Fry, le Col de Romme et celui de La Colombière).

Ajoutez à cela, la montée vers le plateau des Glières (classée hors-catégorie) et les 2 km de chemin non goudronné sur ce plateau des Glières haut-lieu de la Résistance et emprunté pour la 1ère fois par le Tour de France.

Sur le plateau des Glières, pas de voitures ni de camping-cars. Pour accéder au plateau, il faudra emprunter les navettes mises en place par le Conseil Départemental ou monter à pieds. Des dizaines de gendarmes seront également présents sur place pour "garantir la solennité de ce lieu historique" explique le patron de la Gendarmerie en Haute-Savoie.

Glières reste un musée à ciel ouvert, un mémorial. On ne peut pas avoir un comportement inconvenant sur ce plateau" - Colonel Frédéric Labrunye, patron des gendarmes en Haute-Savoie.

