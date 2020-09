Tour de France : les écoles de Lavaur, Castres et 15 autres communes du Tarn fermées ce vendredi

La 107e édition du Tour de France fera étape dans le Tarn ce vendredi 4 septembre 2020. La caravane entrera dans le département à partir de 13h30 et la course se terminera à Lavaur vers 17h30.

Les axes empruntés par les coureurs seront fermés à la circulation à cette occasion comme chaque année. Ce qui change en revanche, c’est que pour la première fois de son histoire, le Tour de France se tient début septembre, après la reprise des écoles, collèges et lycées.

En raison des perturbations occasionnées sur les transports scolaires et sur les conditions de circulation, la préfète du Tarn, en accord avec les services de l’Education nationale et en lien avec les élus locaux, a décidé la fermeture des établissements scolaires se trouvant sur la route du Tour de France ce vendredi 4 septembre. Dans plusieurs dizaine de communes et notamment à Castres, les mairies confirment donc que la semaine de la rentrée va être écourtée.

Cet arrêté concerne 17 communes parmi lesquelles :

Castres

Lavaur

Viane

Roquecourbe

Massals

Saint-Pierre-de-Trivisy

Burlats

Carbe

Frejeville

Vielmur-sur-Agout

Servies

Saint-Paul-Cap-de-Joux

Teyssode

Le Masnau-Massuguiès

Montredon-Labessonnié

Guitalens-L'Albarède

Viterbe.

Une cinquante d’écoles sont concernés par cet arrêté mais aussi 13 collèges et lycées.