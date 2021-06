Tour de France : à Laval, des habitants se préparent au bouclage total de leur quartier pendant 24 heures

Quartier bouclé. Cernés par le tracé de l'étape mayennaise du Tour de France, les quelques 1500 habitants du quartier d'Hilard vont devoir s'organiser. Le 30 juin, il leur sera impossible d'entrer ou de sortir du quartier en voiture de sept heures du matin jusqu'au soir. La préfecture et la ville appellent les riverains à prendre leurs dispositions.

Événement sportif, fête populaire, la cinquième étape du Tour entraînera de grosses perturbations dans l'ensemble de l'agglomération lavalloise. Les cyclistes s'élanceront de Changé pour un contre-la-montre individuel de 27 kilomètres. L'arrivée se fera sur le parking d'Espace Mayenne à Laval.

Mais c'est le quartier d'Hilard qui va subir le plus les restrictions de circulations. Les riverains pourront seulement sortir du quartier à pied en passant par trois traversées piétonnes enjambant le parcours des coureurs (en vert sur la carte ci-dessous). Parc de l'Habitat zone de Montrons, un parking sera aménagé pour accueillir leurs véhicules en dehors de la zone bouclée.

C'est une prise d'otage

Les habitants accueillent la nouvelle de différentes façons. Claudine parle d"une prise d'otage", de "grand n'importe quoi". Son mari a dû prendre sa journée pour ne pas avoir à se rendre sur son lieu de travail : "Qui va payer le salaire perdu ?" s'offusque-t-elle.

Jean-Marie lui aussi est assez remonté contre ces restrictions de circulation. Retraité, il se fait du souci pour pour sa femme qui travaille en EHPAD. "Je vais devoir l'emmener en voiture avant sept heures et puis elle rentrera à pied le soir, prévoit-il, Sept heures ! Vous trouvez pas que c'est un peu tôt. Neuf heures, ça aurait été mieux. Laissez les gens aller travailler". Il ira tout de même voir les cyclistes sur le bord de la route : "C'est un contre-la-montre, c'est bien on va pouvoir tous les voir, mais ça emmerde le monde".

Quelques pavillons plus loin, Pascal apprend le bouclage de son quartier avec plus de souplesse : "Je ferai le nécessaire pour m'organiser. On est prévenu, on va gérer". La gêne occasionnée, pour lui et son épouse : "c'est pas un problème, il faut faire avec". Même décontraction chez son voisin, Henry "je n'avais pas vu ça, mais on va s'arranger, ça va le faire".

Anthony, lui, est tout sourire. Passionné de cycliste, il avait posé un RTT pour aller encourager les coureurs du Tour. "Au début, j'avais pris ma journée, mais comme l'entreprise a vu qu'il n'y aurait pas grand monde, elle a décidé de rester fermée carrément" explique-t-il tout sourire.

Arthur BELLIER