Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a annoncé mercredi à Nice la fin des podiums "100% miss" durant l'épreuve. Il y aura désormais, aux côtés des coureurs récompensés, une hôtesse et un hôte.

Tour de France : il y aura désormais une hôtesse et un hôte sur les podiums

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France , a annoncé ce mercredi que le protocole des podiums de fins d'étape allait être modifié. Terminées les images des coureurs entourés de deux hôtesses, qui lui font une bise après avoir remis les récompenses du jour. Il y aura désormais à leurs côtés une femme et un homme.

"Vous aviez l'habitude de voir le champion entouré de deux hôtesses, avec cinq élus d'un côté et cinq représentants des partenaires de l'autre. Là, ce sera différent avec un seul élu et un seul représentant du partenaire du maillot jaune, ainsi qu'une hôtesse et un hôte pour la première fois", a glissé Christian Prudhomme.

"Oui, c'est nouveau mais on le faisait déjà sur d'autres courses depuis 20 ans, comme sur Liège-Bastogne-Liège", a-t-il ajouté, sans s'étendre sur le sujet. La présence de ces hôtesses sur les podiums, décriée et jugée sexiste, fait l'objet de critiques récurrentes.

La Formule 1 a elle abandonné il y a deux ans ses "grid girls", ces jeunes femmes choisies pour leur plastique, qui indiquent l'emplacement des monoplaces.

Le directeur du Tour de France, qui s'exprimait dans le cadre d'une conférence de presse à Nice, d'où partira le Tour le 29 août, a par ailleurs appelé les spectateurs en bord de route à porter un masque pendant la Grande Boucle (29 août-20 septembre), une question de "bon sens" face à l'augmentation des cas de coronavirus.