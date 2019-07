Tour de France : Melisey remercie Thibaut Pinot l'enfant du pays.

Mélisey, France

A l'origine c'est une "Fan Zone" qui était prévue à Melisey pour suivre ce samedi l'avant dernière étape du Tour de France sur grand écran. Le chapiteau était installé, la tireuse à bière et le barbecue préparés. Mais après l'abandon de Thibaut Pinot sur blessure il n'était pas question de tout annuler, la "Fan Zone" s'est donc transformée en remerciement à Thibaut.

L'homme à l'origine de cette initiative c'est Matthieu Converset. Matthieu ancien cycliste qui vient de raccrocher a quasi le même âge que Thibaut Pinot, il participait aux mêmes courses que le champion adulé au niveau national. A Melisey tout le monde se connait, et au magasin de Matthieu Converset tous ceux qui pratiquent ou aiment le vélo passe par là.

Un chapiteau monté devant le magasin de cycles de Matthieu Converset à Melisey, ancien cycliste qui courrait adolescent avec Thibaut Pinot, aujourd'hui reconverti. © Radio France - Jean-François Fernandez

Pas de déception, mais de la tristesse.

Ici à Melisey le sentiment n'est pas à la déception. Tout le monde sait que Thibaut Pinot avait la préparation physique et le mental pour monter sur le podium, la blessure c'est malheureusement imprévisible. Pour Benoît, cycliste amateur "Thibaut Pinot fait partie du groupe qui avec Julian Alaphilippe, Tony Gallopin et Romain Bardet tire les cyclistes Français vers le haut". Pour sa part Cyril dit avoir vibré avec Thibaut "au début on le savait, il était parmi les favoris, il nous a gagné le Tourmalet une étape mythique, donc une très très grande fierté".

Des cyclistes amateurs devant le magasin de cycles de Matthieu Converset, ancien cycliste qui courrait adolescent avec Thibaut Pinot. © Radio France - Jean-François Fernandez

Un grand merci à Thibaut !

Chacun ici à Melisey tient à remercier Thibaut, à l'image de Matthieu Converset. Cet ancien cycliste qui vient récemment de se reconvertir en ouvrant son magasin de cycles "les cycles des 1000 étangs". Matthieu Converset qui nous confie "On n'oubliera pas le super Tour de France qu'il a fait, franchement chapeau il a fait quelque chose d'énorme".

Matthieu Converset, ancien cycliste récemment reconverti qui courrait adolescent avec Thibaut Pinot. © Radio France - Jean-François Fernandez

Matthieu Converset parle de Thibaut Pinot Copier

Le Tour 2020...

Thibaut Pinot l'a dit, il sera là en 2020 pour le Tour de France. Ici à Melisey personne n'en doute, tous savent à quel point le champion mérite une victoire. Par tout temps, même sous la neige, ils croisent Thibaut tout au long de l'année lorsqu'il s'entraîne dur. Thibaut Pinot qui est la référence et l'idole pour les plus jeunes, notamment dans les clubs cyclistes de la région.

Reportage à Melisey Copier

Daniel a confectionné une banderole. © Radio France - Jean-François Fernandez

Melisey remercie l'enfant du pays Thibaut Pinot. © Radio France - Jean-François Fernandez