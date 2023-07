Tour de France : où se placer pour voir le passage des coureurs en Dordogne ?

Elie Gesbert et Yoann Offredo sur les routes de Dordogne lors du Tour de France 2017 entre Périgueux et Bergerac

La 8e étape du Tour de France, ce samedi 8 juillet traversera 19 communes de Dordogne. Et autant de points pour voir passer le peloton. Mais attention, il va passer très vite ! C'est ce que nous assure Jean-Louis Authier, le président du Cyclo-Club Périgueux Dordogne. "Il y a peu de montées, peu de gros virages, le peloton ira à plus de 40 km/h." Pour lui, il y a des "grandes lignes droites" après Brantôme, où on verra les coureurs arriver de loin, surtout si on se met en hauteur sur un bas-côté.

L'ancien coureur professionnel, le périgourdin Didier Virvaleix, a regardé le parcours avec attention. "Moi j'irais dans une petite ascension, même si il y aura du monde". C'est vrai qu'il n'y en a qu'une : la côte de Champs-Romain, col de catégorie 3, avec près de trois kilomètres à plus de 5%. "Sinon, ça sera très beau de voir passer le peloton à Brantôme",** ajoute celui qui a participé au Tour de France 1991.

Ce samedi, le Tour part de Libourne et entre en Dordogne à La Roche-Chalais. La commune a organisé plusieurs évènements pour l'occasion et selon son maire, Jean-Michel Sautreau, **"c’est place de la victoire dans le centre-bourg, que ce sera le mieux pour voir passer le peloton. Il y aura un animateur pour l'ambiance avant le passage des coureurs et un stand avec d’anciens cyclistes professionnels qui viennent partager leur expérience. Il y aura aussi une buvette sur place".

Autre endroit pour ne rien manquer de cette 8e étape du Tour de France en Dordogne : Sur France Bleu Périgord. Votre station sera en direct toute la journée avec des reporters sur la route.