Tour de France : où voir les coureurs en Vaucluse

Départ du tour de France à midi à Sorgues pour une étape 100% vauclusienne. Arrivée à Malaucène vers 17h00 aprés une double ascension du Ventoux. C'est la première fois que le Tour de France grimpe deux fois le Ventoux par Sault puis par Bédoin. Le Tour de France passe aussi pour la première fois par Fontaine-de-Vaucluse et le col de la Liguière au-dessus d'Apt.

Premiers passages à Fontaine-de-Vaucluse et au col de la Liguière

C'est la première fois que le Tour de France emprunte la côte de Fontaine-de-Vaucluse : 14% au sommet et une partie de la caravane publicitaire pourrait éviter les derniers lacets vers 11h00. Les coureurs sont attendus dans cette première montée vers 13h00.

L'unique sprint de cette étape se disputera aux Imberts sur la commune de Gordes vers 13h13. Ensuite le col de la Liguière sera la première vraie difficulté entre Apt et Sault. C'est la première fois que le tour y passe avec quelques belles photos à faire du peloton dans les champs de lavande.

Le peloton passe deux fois au chalet Reynard

Au chalet Reynard, on verra passer les coureurs deux fois, vers 15h00 quand il viennent de Sault puis une heure et demie plus tard quand il viennent de Bedoin. Evidemment la bascule au sommet sera un grand moment de la journée. La dernière fois que l'arrivée n'était pas au sommet, c'était en 1994, il y a 27 ans !

Evidemment respectez les coureurs. Respectez aussi la route : graffitis interdit sur la chaussée du Ventoux. Les gendarmes et une quarantaine d'agents du départements nettoieront les messages peints sur la route.