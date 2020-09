Tour de France : pas d’écran géant ni de concert pour l’arrivée de la 18e étape à La Roche-sur-Foron

Le fête se fera mais sans écran géant, ni concert. Ce vendredi, la mairie de La Roche-sur-Foron a annoncé l’annulation de plusieurs animations prévues dans le cadre de l’arrivée jeudi prochain de la 18e étape du Tour de France. "Malheureusement, la pandémie de Covid-19 évolue négativement", explique le maire. "Aujourd’hui, les contraintes pour organiser un concert ou mettre en place un écran géant sur la place de l’Hôtel de ville sont phénoménales", poursuit Jean-Claude Georget. Le cité médiévale haut-savoyarde aurait dû installer des barrières de 2 mètres de haut, créer une fan zone avec un service de sécurité. "Impossible", assure l’édile.

Jeudi prochain, La Roche-sur-Foron accueillera pour la première fois de son arrivée une étape du Tour de France. Mais même sans concert, ni écran géant, la fête sera belle assure la mairie. La plus part des commerces du centre-ville ont été décorés aux couleurs de la grande boucle. "On est ravis. On attend cette journée avec impatience", témoigne la patronne d’une boutique.

