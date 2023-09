Tour de France : pas d'étape en Dordogne en 2024, selon le président du Département

L'idée était très sérieusement envisagée. Pendant le mois de juillet 2024, le Tour de France masculin aurait fait étape en Dordogne, précisément à Montignac-Lascaux aux alentours du 9 et 10 juillet. Mais un coup de téléphone entre le Germinal Peiro et le directeur du Tour, Christian Prudhomme a finalement enterré cette option pour l'année prochaine, selon le président du Département de la Dordogne.

ⓘ Publicité

Une option envisagée avant même l'étape des femmes cet été

Au moment du passage du Tour de France Femmes à Montignac, le 25 juillet dernier, le président du Département et le patron du Tour ont discuté d'une étape masculine pour l'été suivant. L'hypothèse est devenue de plus en plus sérieuse avec le projet d'une arrivée à Montignac et un départ le lendemain dans cette même commune. Les équipes de repérage du Tour sont passées en Dordogne avant même l'étape féminine pendant l'été 2023, pour préparer une éventuelle étape masculine l'année prochaine. Finalement, il y a huit jours, à l'occasion d'un nouveau coup de téléphone, le directeur du Tour a indiqué à Germinal Peiro que "rien n'était envisagé pour cette année (2024) et même l'année d'après", raconte le président du Département.

"Le Tour de France reviendra en Dordogne"

"La seule chose que je peux dire c'est que le Tour de France reviendra en Dordogne, mais je ne peux pas vous dire quand. En tout cas, ça ne sera pas l'année prochaine" a déclaré le président du Département Germinal Peiro à France Bleu Périgord.