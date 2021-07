La 13e étape du Tour de France partira de Nîmes (Gard) ce vendredi pour rejoindre Carcasonne (Aude). Plus de la moitié du parcours traverse l'Hérault avec un passage par la côte du Pic Saint-Loup. La gendarmerie de l'ex-région Languedoc-Roussillon mobilise 244 militaires sur l'étape.

Tour de France : plus de 240 gendarmes mobilisés pour la 13e étape qui traverse l'Hérault

Le peloton du Tour de France arrive dans l'ex-région Languedoc-Roussillon ce jeudi 8 juillet avec la 12e étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme et Nîmes dans le Gard. Mais tout le monde dans l'Hérault attend la journée de vendredi. La 13e étape de Nîmes à Carcassonne puisque les coureurs traverseront le département d'est en ouest pendant 130 km soit plus de la moitié du parcours du jour. Pour l'occasion, les compagnies de gendarmerie de Lodève, Pézenas et Béziers seront mobilisées : 244 gendarmes dont 178 réservistes déployés sur le terrain pour sécuriser l'étape de vendredi.

Le général Jean-Valéry Lettermann, le patron des gendarmes de l'Hérault s'attend à voir beaucoup de monde sur le bord des routes : "il faut prendre en compte l'affluence touristique saisonnière donc il y aura une forte affluence. Ce n'est pas stressant, c'est du travail en amont" Le dispositif est énorme pour les groupements de gendarmerie dans l'ex Languedoc-Roussillon puisque le Tour de France passe du Gard à l'Hérault, de l'Aude au Pyrénées-Orientales pendant six jours. Sur cette période ce sont 1.192 gendarmes des différents départements qui seront sur le terrain.

Attention au "ventre mou" de la course

Deux jours avant le passage de la course dans l'Hérault, les gendarmes ont organisés une réunion de prévention avec les élus des communes qui seront traversées à l'occasion de cette 13e étape. "Quand la route est fermée, elle est fermée. On ne prend aucun risque", a martelé le colonel Jacques Dahan. Le "monsieur prévention" sur le Tour de France a rappelé les consignes de bon sens et délivré un label pour les municipalités.

"Ne pas mettre un pied sur la chaussée, tenir son animal de compagnie en laisse, faire attention avec son appareil photo" - colonel Jacques Dahan

Vendredi il faudra s'organiser en fonction de vos déplacements principalement dans le cœur Hérault et dans le biterrois. Les routes empruntées par les coureurs ferment une heure avant le passage de la caravane.

Les gendarmes de l'Hérault font de la prévention auprès des élus locaux, le 7 juillet 2021 à Gignac © Radio France - Romain Berchet