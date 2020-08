Tour de France : pour la première fois, un Mayennais remettra un maillot

On ne verra plus seulement des femmes monter sur le podium pour remettre un maillot aux champions des étapes du Tour de France!

Cette année, la mission d'hôte sera mixte car la compétition cycliste, qui se déroulera du 29 août au 20 septembre, a instauré une parité entre les hommes et les femmes.

Amateur du Tour de France dans sa jeunesse

L'un des six hommes retenus est mayennais. Originaire de Laval, Alan Silvestri sera responsable du maillot à pois, qui récompense le meilleur grimpeur. Âgé de 32 ans, il exerce le métier de mannequin professionnel. "J'ai déjà été hôte sur un événement sportif mais il n'était pas du tout de la même ampleur", avoue-t-il, honoré de participer au Tour de France.

D'autant plus que la compétition sportive lui rappelle des souvenirs. "Je ne suis pas un féru de vélo mais j'ai été bercé par les exploits de certains coureurs." Il pense notamment à Jan Ullrich, le seul Allemand à avoir remporté la course ; l'Alsacien Thomas Voeckler, meilleur grimpeur en 2012 ; et le légendaire Lance Armstrong, surnommé "le boss" pour avoir remporté sept fois d'affilée le Tour de France.

Quand il était plus jeune, Alan Silvestri visionnait les étapes de montagne avec ses amis. "On essayait de refaire la même chose mais avec des VTT, relate-t-il en riant. On se donnait des surnoms de sportif pour se taquiner et faire la course! Moi j'aimais bien prendre Mark Cavendish, un sprinteur, parce qu'il était très rapide. Après, moi je ne suis pas un très grand grimpeur! Je ne suis pas un très grand cycliste du tout!"

Je ne pense pas que j'ai une mission particulière mais si ça fait avancer les choses, tant mieux - Alan Silvestri, hôte pour la 107e édition du Tour de France.

Pour Alan Silvestri, la mise en place de la mixité au sein des hôtes est une bonne nouvelle. "De manière générale, dans mon milieu professionnel, il y a un tiers d'hommes mais ça se masculinise doucement sur tous les événements, qu'ils soient sportifs ou non."

Pour le Mayennais, cette nouveauté est une raison de plus de ne pas perdre une miette du Tour de France. "Sans faire de la politique, je pense que c'est important que les rôles soient mixtes. C'est déjà un peu le cas. Sur les plateaux télévision, on voit des consultantes et des chroniqueuses couvrir des sports dits masculins. Moi personnellement, je ne pense pas que j'ai une mission particulière parce que ça serait dépasser mon rôle mais si ça fait avancer les choses, tant mieux."

