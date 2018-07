Ce vendredi, le Tour de France va traverser la Mayenne d'ouest en est. Une belle fête pour les jeunes et les moins jeunes. Il y aura cependant quelques désagréments concernant les conditions de circulation.

Vendredi 13 juillet, lors de la 7e étape du Tour de France 2018, les coureurs vont rouler sur 80 kilomètres de routes mayennaises de Larchamp à Gesvres. Dès 8h30 vendredi, la circulation sera totalement interdite sur le parcours, dans les deux sens. Interdiction également de traverser l'itinéraire. Alors forcément, l'affluence de spectateurs sur la route et la fermeture de certains axes vont entraîner d'inévitables difficultés de circulation sur les voies de substitution. Concernant les grands axes, sachez que la circulation sera interdite sur la Nationale 12 au niveau des communes de Saint-Georges-Butavent et Mayenne de 8h30 à 15 heures. Du coup, pour les usagers de l'axe Fougères - Alençon, le seul itinéraire possible, ce sera de passer par Laval puis Mayenne. Précision importante, il est interdit de stationner sur la bande d'arrêt d'urgence sur toute les routes empruntées par le Tour de France. La réouverture de la route se fera progressivement après le passage des derniers coureurs du peloton.

Quelques règles de sécurité

Durant le passage du Tour de France, le respect de règles simples permet d'assurer la sécurité de tous :

prudence lorsque vous ramassez des cadeaux distribués par la caravane publicitaire. Ne traversez pas la route, les véhicules de la caravane distribuent des deux côtés

ne pas empiéter sur la chaussée en prenant des photos ou des vidéos

ne pas laisser les enfants sans surveillance

bien tenir les chiens en laisse et loin du bord de la route

ne pas asperger les coureurs et ne pas courir à leurs côtés

ne rien jeter dans la nature. emportez vos déchets avec vous et laissez les endroits où vous avez stationné aussi propres qu'à votre arrivée