Tour de France : près de 700 gendarmes mobilisés en Franche-Comté

Au total pour la Franche-Comté, près de 700 gendarmes départementaux, gendarmes mobiles, élèves-gendarmes et réservistes sont mobilisés sur le Tour de France, à l'occasion de la 19e étape ce vendredi (entre Bourg-en-Bresse dans l’Ain et Champagnole dans le Jura), et de la 20e étape ce samedi (le contre-la-montre entre Lure et La Planche des Belles-filles en Haute-Saône).

Hélicoptères, équipe cynophile, GIGN...

250 gendarmes d’autres régions sont aussi présents en renfort des équipes franc-comtoises. L’escadron motocycliste de la Garde Républicaine quand à lui, a en charge la sécurité de la course, de la caravane publicitaire et des véhicules suiveurs. Le GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale) renforce la sécurisation du Tour.

"Les équipes cynophiles de recherche d’explosifs sur personne en mouvement sont également mises en place pour sécuriser les sites départ et arrivée de chaque étape. En complément, les hélicoptères de la Gendarmerie nationale assurent la mission de sécurité aéronautique et d’appui du dispositif au sol".

Rappel des règles de sécurité

Le port du masque est obligatoire et la circulation est interdite sur tout le parcours au moins une heure avant le passage de la caravane Les selfies sont interdits et il faut garder 2 mètres de distance avec les coureurs Aucun rassemblement de plus de 5.000 personnes n'est autorisé sur le parcours