EN IMAGES - Tour de France : Raymond Poulidor à l'honneur pour le départ à Saint-Léonard-de-Noblat

Ce dimanche, le Tour de France offrait un programme mythique pour les spectateurs et les fans d'histoire de la Grand Boucle. Pour la 9e étape le peloton a pris le départ de Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne, le village de Raymond Poulidor, pour 182 km et une arrivée jugée au sommet du puy de Dôme. Cela faisait 35 que le Tour n'était pas venu au sommet du volcan auvergnat, et nombreux sont ceux qui ont encore en mémoire l'ascension devenue légendaire en 1964 avec le duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor.

Un hommage à "Poupou"

Une étape exceptionnelle qui partait donc du village de cœur de Raymond Poulidor qui y a passé une grande partie de sa vie. Et cela se voit dans les rues de Saint-Léonard-de-Noblat, "Poupou" et le vélo et Raymond Poulidor sont partout. Quatre ans après le décès du champion local, le départ de cette étape était aussi l'occasion de lui rendre hommage ce dimanche, une gerbe a été déposée sur la stèle dédiée à "Poupou". "Cette étape, elle est pour toi" , a lancé le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.

Comme chaque jour sur la route du Tour, les spectateurs étaient nombreux et joyeux, déguisés pour certains.

Le spectacle est aussi en bord de route pour le Tour de France. © Radio France - Bastien Thomas

Les premiers spectateurs sont bien installés au bord de la route du Tour. © Radio France - Grégory Choquené

Dans le village de Raymond Poulidor, la journée était une ode au vélo, avec les coureurs prêts au départ bien sûr mais aussi grâce aux vélos rétros présentés sur place et à une exposition "Poulidor l'intemporel".

Avant la présentation des coureurs, les vélos rétros sont de sortie à Saint-Léonard-de-Noblat. © Radio France - Christophe Besson

Saint-Léonard-de-Noblat accueille le départ de la 9e étape du Tour de France ce dimanche. © Radio France - Jérôme Ostermann

France Bleu Limousin vous fait vivre le Tour de France en direct ce dimanche pour le départ de la 8e étape. © Radio France - Jérôme Ostermann

Le passage du sprint de Vassivière en Creuse. © Radio France - Bastien Thomas