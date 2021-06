Tour de France : seize passages et arrivées au Mont Ventoux

Depuis le début de l’histoire de cette course cycliste mythique, le Tour de France est déjà passé six fois au Ventoux et en a fait une arrivée d’étape à dix reprises. Cette année 2021 sera celle d’une double ascension inédite, le 7 juillet.

Une année 2021 exceptionnelle, avec, pour la première fois, une double ascension du Ventoux lors de la même étape. Un défi inédit attend les coureurs lors de cette 11e étape de 199 km, le 7 juillet prochain. Retour sur les seize passages et arrivées au Ventoux depuis le début de l’histoire du Tour de France.

1951, le 22 juillet, c’est le premier passage du Tour au Ventoux. La montée s’effectue côté Nord, par Malaucène. Un an plus tard, nouveau passage, par le versant Sud cette fois. Jean Robic passe le sommet en tête et remporte aussi l’étape. 1955, nouveau passage. Louison Bobet passe en tête au sommet et gagne l’étape. Il est le premier coureur à gagner le Tour trois fois de suite, de 1953 à 1955.

Le 13 juillet 1958, c’est la première arrivée au sommet du Ventoux, avec départ depuis Bédoin. C’est aussi le premier contre-la-montre au Ventoux. 1965, nouvelle arrivée au Ventoux. Poulidor bat Jiménez au sommet, mais il finit, comme l’année d’avant, deuxième du Tour.

La mort de Tom Simpson

1967, Jimenez passe en tête au Ventoux, mais il est rattrapé dans la descente. Lors de cette étape, Simpson s’effondre, victime de dopage et d’une chaleur étouffante. Un an après, des contrôles antidopages sont effectués à l’arrivée et le ravitaillement en course est autorisé. À 2,5 km du sommet, une stèle est érigée à la mémoire de Tom Simpson.

1970, nouvelle arrivée au Ventoux. Première ascension pour Merckx qui remporte la victoire, mais est victime d'un malaise à l'arrivée. Et il doit être mis sous oxygène. Deux ans plus tard, arrivée au Ventoux, par le versant Nord, pour la deuxième fois. Thévenet revient sur le trio Ocaña, Merckx et Poulidor et gagne l’étape avec plus de trois minutes d’avance.

En 1974, le Tour fait un passage par le versant Est, pour la première fois. C’est l’unique passage par la route reliant Sault au Chalet Reynard. Après 13 ans d’absence, en 1987, arrivée au "Mont chauve" et second contre-la-montre de l’histoire. Exploit de Jean-François Bernard avec sa montée victorieuse, confirmée par un deuxième succès contre-la-montre à Dijon.

1994, le géant du peloton, Eros Poli, 1,94m pour 85 kg a 20 minutes d’avance au pied du Ventoux, il arrive premier au sommet et vainqueur à Carpentras, au terme d'une échappée solitaire de 171 km. En 2000, c’est une journée record d’environ 300.000 spectateurs. Après un long coude à coude, Pantani emporte la victoire offerte par le véritable roi de ce Tour 2000, Armstrong.

La victoire de Virenque

Virenque remporte l’étape, deux ans plus tard, après une longue échappée amorcée dès le début.

"Au Ventoux, c’est ma plus belle victoire, ce col est majestueux et mythique", un doigt pointé vers le ciel, fier de sa revanche. 2009, c'est une arrivée au sommet par le versant Sud, le plus difficile. Juan Manuel Gárate est le premier Espagnol vainqueur.

2013, nouvelle arrivée au "Géant de Provence". À sept km du sommet Froome attaque et surprend tout le monde. Il remporte l’étape et le Tour. Juillet 2016, trois ans plus tard, le parcours est raccourci de six km en raison d’un vent trop fort. Un accident dans le dernier km, force Froome à abandonner son vélo, il continue à pied avant de retrouver un vélo et son maillot jaune.

à lire aussi Un nouveau col pour le Tour de France en Vaucluse