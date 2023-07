Tour de France : ils écrivent des messages aux coureurs sur les routes du Puy-de-Dôme

C'est à la tombée de la nuit ce vendredi que ces cyclistes amateurs se sont donnés rendez-vous dans le Col de la Baraque, point d'entrée de la montée au puy de Dôme. Pendant que l'un d'entre eux tente de réguler la circulation, les autres s'activent entre deux voitures. Certains sortent des pochoirs, d'autres y vont au pinceau pour écrier "BARDET", en soutien au coureur auvergnat: "Il faut qu'il y ait Rémi (Cavagna) et Romain (Bardet)" insiste Mathieu, fier de ses coureurs locaux.

"Quand on est à Clermont on a le rugby et le vélo"

"Ça nous fait plaisir qu'ils voient leurs noms sur la route, c'est signe d'encouragement au même titre que des cris et des hurlements ", confie Mathieu en sortant une lampe frontale pour éclairer le bitume. "Quand on est à Clermont on a le rugby et le vélo", alors c'est avant tout par passion que ces amis se retrouvent, et pour "passer un bon moment" ajoute Rémy qui s'est occupé de l'organisation.

Ils ont 40 litres de peinture acrylique à utiliser, "elle tient les intempéries, donc elle sera là longtemps", et des pochoirs à l'effigie de symboles locaux, comme des casques gaulois. "On en a préparé un peu ce matin, et un peu cet après-midi, c'est marrant, ça nous amuse."

Une des plus anciennes traditions du Tour

Peindre les routes du Tour c'est une tradition. Importée d'Italie dans les années 30, elle est devenue incontournable. Plus qu'un clin d'œil "c'est notre manière de respecter la tradition du Tour de France" pour Mathieu. Pourtant la pratique reste illégale. "Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3.750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général" , selon l'article 322-1 du code pénal .

Les amis se défendent, "on fait rien de mal, et ça fait de l'animation." Dans les faits, les peintures font parties de l'esprit du Tour de France, et la pratique est tolérée.

