Tour de France : trois semaines intenses pour un jeune Rennais sur la caravane publicitaire

Samedi 29 août , le Tour de France s'élance de Nice. La grande boucle a été reportée de deux mois cette année en raison de la crise sanitaire. Si les règles sanitaires vont être strictes pour tout le monde, la caravane publicitaire va continuer de sillonner les routes du Tour. Un jeune Rennais de 28 ans, passionné de sport, Thibaud Georges va y participer pour la 1ère fois pour le compte de la chaine d'hôtel hébergeur officiel de la grande boucle. Il a répondu aux questions de France Bleu.

Thibaud Georges dans les studios de France Bleu Armorique © Radio France - Loïck Guellec

-C'est une expérience unique que vous allez vivre ?

-Thibaud Georges : Pour moi c'est une expérience autant humaine que professionnelle. C'est un évènement unique, très court et intense. Ca dure trois semaines. On est tous les jours sur le terrain pour donner du sourire aux spectateurs.

-Quel sera votre quotidien sur le Tour ?

-Thibaud Georges : On se lève très tôt le matin. On va préparer la caravanes publicitaire, il y a trois chars pour mon employeur "Logis-Hôtels". On se réunit ensuite pour un brief de préparation pour la journée à venir. Ensuite on se rend sur un site dédié à la caravane publicitaire, il s'agit d'un grand parking. On part 1 heure et demi avant les coureurs et on va distribuer des goodies tout au long de l'étape. Une fois qu'on est arrivé, on ne peut pas rester pour voir l'arrivée d'étape avec le public car on enchaine rapidement sur un debrief de la journée et il faut anticiper la journée suivante.

-A chaque fois il vous faudra respecter des mesures sanitaires ?

-Thibaud Georges : Oui, le port du marque sera obligatoire pour tous les participants à la caravane publicitaire, comme pour le public d'ailleurs. Il y aura moins de monde sur le bord des routes en raison du contexte mais je sais que je vais vivre un moment exceptionnel. Tout de même, le Tour de France c'est le 3è évènement sportif le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football.