Frotey-lès-Vesoul, France

L'aérodrome de Frotey-lès-Vesoul a servi de base pour une étape intermédiaire ce samedi 21/07/2018 dans le Tour de France aérien en ULM. 137 pilotes qui sont partis dans la matinée de Mâcon pour se rendre en Meurthe-et-Moselle à Chambley au terme de la première étape. Pendant une semaine ils vont ainsi enchaîner les étapes sur près de 3.000 km. Ils vont survoler le Nord Est de la France, la Belgique, les côtes de la manche, les châteaux de la Loire avant de revenir sur Mâcon pour une arrivée le 27/07/2018.

Ravitaillement lors du Tour de France ULM 2018 © Radio France - Jean-François Fernandez

A la mi-journée, tous les équipages font escale sur un aérodrome pour le ravitaillement des pilotes et des machines. La première se déroule sur l'aérodrome de Frotey les Vesoul. Au sol l'intendance a préparé des bidons de 20 litres de carburant, pas plus car les ULM ne doivent pas dépasser les 450 kg avant décollage, cela comprend le poids de l'appareil mais aussi de son chargement et des pilotes. Ces 1/2 étapes permettent donc de ravitailler les machines mais aussi les pilotes. Pour cela toute une logistique est mise sur pied, 4 semi-remorques dont un camion citerne et même une cuisine mobile capable de servir jusqu'à 350 repas chauds.

Pour tous les participants ce Tour de France ULM est une véritable aventure.

C'est la vie en groupe, avec 280 personnes qui se déplacent tous les jours"; Pierre-Henri LOPEZ, le commissaire général du Tour.

23ème édition du Tour de France ULM. Escale sur l'aérodrome de Frotey-lès-Vesoul en Haute-Saône. © Radio France - Jean-François Fernandez

Ce Tour de France à travers les airs n'est pas une compétition, un tour très technique avec la sécurité comme priorité. Mais sur les 137 équipages, 22 ont la possibilité de participer à une "compétition", pas de chrono mais des objectifs de précision d'atterrissage ou encore le respect de certains tracés qui sont vérifiés le soir après l'étape en faisant parler des GPS aveugles embarqués qui permettent de décortiquer la navigation de l'équipage.

La veille au soir de chaque étape, le vol du lendemain est décortiqué, chaque équipage se voit remettre un "manex" c'est une carte road book qui indique les zones autorisées et les zones interdites, les altitudes, les points importants. Philippe CHARLES, pilote originaire de Verdun, apprécie le côté technique de ce Tour mais aussi le coté touristique. En vol sa caméra sportive enregistre, et il prend aussi des photos.

Philippe CHARLES, pilote originaire de Verdun © Radio France - Jean-François Fernandez

Le fameux "manex" remis à chaque équipage. © Radio France - Jean-François Fernandez

Les étapes de ce Tour 2018 ULM

Parcours du Tour de France ULM 2018 - Fédération Francaise d'ULM

samedi 21 au matin départ de Mâcon

étape intermédiaire Vesoul

samedi 21 au soir Chambley (Meurthe et Moselle)

(Meurthe et Moselle) dimanche 22 Namur , Belgique

, Belgique étape intermédiaire Dunkerque

lundi 23 Abbeville + mardi 22 jour de repos

+ mardi 22 jour de repos mercredi 24 soir Saint André de l'Eure

étape intermédiaire La Flèche (Sarthe)

(Sarthe) jeudi 26 au soir Amboise

vendredi 27 arrivée à Mâcon

Le suivi de ce Tour en temps réel sur le site de la Fédération Française d'ULM

Ecouter le reportage :

23ème édition du Tour de France ULM. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le Tour de France ULM, organisé par la Fédération Française d'ULM, avec la participation de la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile.