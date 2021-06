Tour de France dans l'Indre : une fresque de 33 mètres pour rendre hommage aux agriculteurs

Le Tour de France, sa caravane publicitaire, sa grande fête populaire, ses étapes plus moins spectaculaires, les monuments historiques locaux. La Grande Boucle permet aussi de faire la promotion des spécialités culinaires du terroir. Dans l'Indre, une cinquantaine de Jeunes Agriculteurs et d'adhérents de la FDSEA du canton du Boischaut Nord se sont réunis pour mettre en avant les productions du Valençay. "Le Tour, c'est une vitrine nationale, ça fait longtemps qu'il n'était pas passé dans l'Indre. C'est l'occasion d'enfoncer le clou. Ça n'a pas été facile de faire quelque chose tape-à-l'œil pour que ça soit vu rapidement", indique Benjamin Rabier, président cantonal des Jeunes agriculteurs dans le Boischaut Nord.

Faire la promotion de la production agricole dans l'Indre

Ils ont décidé de faire appel à un graffeur : Eskimo tapp graff, Morgan Collin de son vrai nom. Il a créé une fresque de 33 mètres de large a notamment été créée dans un champ à Vicq-sur-Nahon. "On retrouve des fromages de chèvre, une poule, des vignes, du blé, une tête de vache, deux fourches qui se croisent et un #OnVousNourrit. Les lettres font trois mètres de haut, ça doit être balaize vu de haut", sourit Morgan Collin. Les deux AOC-AOP du vin et du fromage de Valençay sont caractéristiques de cette région.

Cette fresque a été pensée pour être filmée par un hélicoptère de l'organisation du Tour de France. Une diffusion en direct sur les télés du monde entier qui retransmettent la course serait un sacré coup de projecteur. "J'espère que l'hélico le verra et qu'il n'y aura pas la coupure pub à ce moment-là", plaisante Benjamin Rabier. D'autres créations artistiques sont davantage visibles au sol depuis la route.

Culture et agriculture à l'unisson pour représenter le savoir-faire de l'Indre

Cela fait plusieurs mois, quasiment depuis l'annonce officielle du passage du Tour de France dans l'Indre, que les agriculteurs réfléchissent à ce travail. "On est sur des jeunes agriculteurs, j'aime beaucoup leur démarche", approuve Eskimo. "Plus le temps passe et plus je me rends compte de la chance que j'ai de vivre dans le Berry. C'est histoire de faire réfléchir les gens et que sans les agriculteurs, on mangerait peut-être du polystyrène", ajoute l'artiste. "Il y a la culture et l'agriculture. Cet événement nous permet de faire le trait d'union entre les deux", conclut Benjamin Rabier, des Jeunes Agriculteurs.