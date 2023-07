Tour de France : une trentaine d'enfants invités à voir passer la course au Chambon-sur-Lac

Alors que le Tour de France poursuit sa route en Auvergne, une trentaine d'enfants du département du Puy-de-Dôme ont pu profiter d'une journée sous le signe du vélo. Invités par le Secours populaire, ASO et la Fondation FDJ, ils se sont initiés à la pratique du BMX dans la matinée avant de voir passer la caravane et les coureurs au Chambon-sur-Lac à l'occasion de la 10e étape entre Vulcania et Issoire. Pour beaucoup c'était une première et ils n'ont pas boudé leur plaisir. "L'idée c'est de leur proposer une journée avec un accès au sport, parce qu'il n'en n'ont pas tous forcément la possibilité. Et c'est aussi une belle journée de vacances parce que malheureusement ils ne partiront pas tous en vacances cet été. L'objectif c'est qu'il garde un bon souvenir de cette journée" précise Alexandra, responsable de l'animation BMX.

L'opération "Les oubliés du sport" du Secours populaire est un moyen de favoriser la santé et le bien être des jeunes à travers le sport en aidant au financement de licences sportives, mais aussi à l'occasion d'événements comme ce Tour de France 2023 pour ceux qui ne partent pas en vacances. L'association se déplace avec son vélo "maillot jaune de la solidarité" tout au long de la Grande Boucle, un vélo fabriqué par des femmes malgaches à partir de boîtes de métal recyclées.

Les enfants ont pu profiter des installations pour s'essayer au BMX ce matin sur les rives du Lac Chambon. © Radio France - Jade Bihan

Mis en place lors du Tour de France et du Tour de France Femmes le dispositif "Les oubliés du sport" va permettre à 1.000 jeunes accompagnés par le Secours populaire de découvrir l'épreuve pour la 16e année.