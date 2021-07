Tour de la Creuse à vélo : on teste pour vous le circuit de 322 km pendant 5 jours

Pneus et mollets gonflés à bloc : France Bleu prend la route du 2 au 6 août pour faire le tour de la Creuse. Au programme : 5 étapes, 322 km de vélo, 4.700 mètres de dénivelé positif, et des reportages aux quatre coins du département à votre rencontre !

France Bleu Creuse embarque micro, gourde d'eau et chaussettes pour partir en vadrouille à vélo du 2 au 6 août. Objectif : faire le tour de la Creuse à vélo en cinq jours. L'itinéraire, entièrement balisé, connaît un succès grandissant depuis sa création : 38 % de fréquentation en plus l'été dernier par rapport à 2019. On a donc voulu, nous aussi, tester les sentiers qui vous nous emmener à la découverte des principaux lieux touristiques du département.

Un itinéraire accessible à tous mais sportif

Le tour de la Creuse à vélo est le plus grand circuit cycliste du département. Long de 322 km, entièrement balisé, il est découpé en douze petites étapes au départ de Crozant, qui vous font pédaler entre 17 et 37 km par jour.

Le circuit est découpé en 12 tronçons, qui peuvent être regroupées en 6 étapes. - Creuse Tourisme

Ca nous a vraiment plu, même sous la pluie

Christine et Philippe, un couple de sexagénaires parisiens, vient de finir l'itinéraire en seize jours. Amateurs de randonnées vélo depuis huit ans, ils ont choisi la Creuse cette année après avoir vu une publicité dans le métro : "Ca nous a vraiment plu, même sous la pluie. C'est super bien balisé. En revanche, ça monte ! Mais on y est arrivés (rires) On est tombés amoureux de la région, de tous ces paysages, ces petits campings avec peu de monde où tout le monde est très accueillant."

ECOUTEZ - Christine et Philippe viennent de finir le tour de la Creuse à vélo en seize jours Copier

Les vacanciers qui veulent un séjour plus sportif peuvent regrouper les étapes et boucler le tour en cinq ou six jours. Le trajet nécessite alors une bonne préparation physique puisqu'il y a de belles côtes, surtout dans le sud du département. En tout, le compteur affiche 4.647 mètres de dénivelé positif.

Le cyclotourisme en développement

Malgré la hausse de fréquentation continue ces dernières années, on est encore loin des chiffres de la Vélodyssée, l'un des circuits phares en France, le long de l'Atlantique, qui attire environ 700 personnes par jour l'été. En Creuse on est plutôt à 2.000 passages pour tout juillet et août 2020 sur le compteur installé à côté de Royère-de-Vassivière par exemple. Ce n'est donc pas la cohue mais on part de loin puisqu'il y a presque trois fois plus de monde qu'en 2014.

Le département se démène pour développer les circuits parce que le cyclotouriste est un vacancier très intéressant, avec un panier moyen de 68 euros par jour, soit 13 euros de plus qu'un touriste classique. Pour séduire les sportifs gourmands, le département a obtenu le label "vélo et fromage" pour le tour de la Creuse. Tout au long du circuit, des marchés de producteurs et des agriculteurs sont référencés pour acheter son casse-croûte en circuit-court, directement à la ferme.

Notre parcours de lundi à vendredi

Nous avons choisi de faire le circuit en cinq jours, du lundi au vendredi, en vélo avec assistance électrique. Nous porterons nos affaires et notre matériel de reportage dans des sacoches accrochées au porte-bagage.

Si vous souhaitez nous suivre ou nous saluer sur le chemin, voici le programme :