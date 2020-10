Tour des Flandres : lourde chute de Julian Alaphilippe après avoir percuté une moto

À moins de 40 kilomètres de l'arrivée du Tour des Flandres, le cycliste berrichon Julian Alaphilippe a été victime d'une lourde chute. Il a percuté une moto sur le côté de la route. Il a dû abandonner. Il souffre de fractures à la main droite et sera opéré lundi.

C'est une fin de saison très difficile pour Julian Alaphilippe. Pour sa dernière course, le cycliste berrichon a abandonné après une lourde chute sur le Tour des Flandres, ce dimanche 18 octobre. À 35 kilomètres de l'arrivée, il était pourtant en tête dans un groupe de trois coureurs. Sur le côté droit de la route, une moto de l'organisation de la course roule à très faible allure. Les deux premiers coureurs parviennent à l'éviter. Pas Julian Alaphilippe qui n'aperçoit pas la moto et la percute de plein fouet.

Fractures à la main et opération lundi

Sur les images filmées par France Télévisions, on aperçoit Julian Alaphilippe au sol, grimaçant de douleur. Son équipe a donné des précisions sur son état de santé. Julian Alaphilippe est allé à l'hôpital pour passer une radio. Les résultats montrent des fractures du deuxième et quatrième métacarpien de sa main droite. Il sera opéré lundi matin.