Tour des Flandres : trois Poitevines de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope dans le top 10

Cecilie Ludwig, Grace Brown et Brodie Chapman sont arrivées en 6ème, 7ème position et 9ème position sur le Tour des Flandres féminin dimanche 3 avril. Les trois coureuses de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ont franchi la ligne d'arrivée à moins d'une minute de la gagnante Lotte Kopecky.

Cecilie Ludwig, ici sur la Course by Le Tour 2020.

Une belle performance poitevine sur le Tour des Flandres : trois coureuses de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope se sont imposées parmi les dix premières places de la célèbre course cycliste dimanche 3 avril. Cecilie Ludwig et Grace Brown sont arrivées respectivement sixième et septième, à quarante secondes de la gagnante, la belge Lotte Kopecky de la Team SD Worx. Brodie Chapman s'est classée neuvième, avec deux secondes d'écart sur ses coéquipières. La quatrième membre de l'équipe engagée sur cette course, l'italienne Marta Cavalli est vingt-sixième, avec plus d'une minute d'écart sur la première.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Fait inédit, les gagnantes toucheront cette année la même prime que les hommes. Une nouvelle dont se réjouit le manager de l'équipe féminine de la FDJ : "les efforts physiques sont les mêmes, on voit un sport qui bouge. Depuis cinq ans, on a une très belle progression, et je pense que ça va permettre de voir naître des vocations chez les petites filles" espère Stephen Delcourt.

La gagnante de l'an dernier Annemiek Van Vluten de Movistar Team Women et Chantal Van den Broek-Blaak de la Team SD Worx complètent le podium. Chez les hommes, c'est Mathieu van der Poel d'Alpecin Phoenix qui s'impose, devant Dylan van Baarle d'Ineos et le Français Valentin Madouas de Groupama-FDJ.