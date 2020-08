Tour du Limousin : à Clugnat, tout le bourg se mobilise pour décorer la commune

Un grand vélo bleu prend forme dans l'herbe du stade, à l'entrée de Clugnat. Les cyclistes ne le verront pas, non seulement parce qu'ils manqueront de hauteur, mais surtout parce qu'ils seront en plein sprint, à cet endroit, le premier dans cette étape d'un peu plus de 183 km qui reliera Crozeix à Évaux-les-Bains. "On espère que l'hélicoptère aura commencé a filmer et qu'on pourra le voir à la télé, explique Yves Thomason, le maire de Clugnat, l'un des deux volontaires qui manient le rouleau pour tracer ce vélo géant. Sur le Tour de France, on voit souvent des vélos dessinés dans l'herbe, alors on a eu envie de faire pareil !"

Le vélo dans le stade de Clugnat - Comité des fêtes de Clugnat

Car le passage du Tour du Limousin est un événement qui agite et enthousiasme toute la commune. Sous la houlette de Sandra Thomason, l'efficace présidente du comité des fêtes, chacun participe d'une manière ou d'une autre. "On a des banderoles, dont une réalisée spécifiquement pour l'occasion, sur laquelle on peut lire "bienvenue à Clugnat", on a des maillots en carton accrochés un peu partout, on va aussi faire une exposition de vélos, avec des vélos prêtés par des habitants, depuis les enfants de l'école jusqu'à nos anciens qui ont gardé de petits trésors", détaille Sandra Thomason.

Préparations des décorations - Comité des fêtes de Clugnat

Pour elle, comme pour les autres habitants de Clugnat, il n'était pas question de laisser passer une telle occasion et de ne pas décorer la commune. D'abord, parce que c'est dans l'ADN de Clugnat de marquer le coup. Ensuite, parce que c'est une des rares manifestations maintenues cet été, dans le contexte de la crise sanitaire. "Ça nous fait donc vraiment plaisir", appuie Sandra Thomason.

Surtout que le Limousin vibre toujours dès que l'on parle de cyclisme. Micheline, la mère du maire Yves Thomason, évoque bien sûr Raymond Poulidor. Jean, qui s'est occupé de confectionner la banderole, parle de Jean Anquetil, qui le faisait rêver. D'autres auront les yeux tourné vers David Gaudu, ce mardi.