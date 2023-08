Tour du Limousin : fans de vélo, ils viennent exprès de Bretagne en camping-car pour suivre la course

Après le tour de France qui est passé en Creuse le mois dernier, place au tour du Limousin. La course cycliste qui parcourt le Limousin et la Dordogne commence mardi 15 août. La première étape démarre de Haute-Vienne , à Rilhac-Rancon, mais est à 85% creusoise puisque l'essentiel du parcours de 165 km se déroule autour de Bénévent-l'Abbaye, la ville d'arrivée.

ⓘ Publicité

À lire aussi Tour du Limousin 2023 - découvrez la liste provisoire des coureurs engagés

Les fans de cyclisme ont hâte de voir passer le peloton, et certains viennent de très loin, comme Hubert, 72 ans. Depuis dix ans, en fait depuis qu'il est à la retraite, ce Breton quitte sa maison du Morbihan avec sa femme à bord de leur camping-car. Direction le Limousin ! Ils viennent exprès pour le Tour : "Je suis ancien cycliste amateur et fan de vélo, et puis ça permet de visiter, il y a des coins magnifiques ici où on ne serait jamais venus."

Ils ne sont pas les seuls à suivre pendant quatre jours les coureurs : "On est une cinquantaine de camping-cars, on retrouve les mêmes chaque année, le soir on boit l'apéro ou on va au resto", sourit-il.

Le vélo et l'apéro

Allier sport et bonne humeur, c'est aussi la philosophie des habitants comme Brigitte, à Châtelus-le-Marcheix : "Nous allons déjeuner à la maison puis partir tous ensemble aves enfants et petits-enfants pour voir passer la course, c'est une bonne ambiance."

Fred aussi compte en profiter : "De tout façon on sera bloqués chez nous parce que les routes seront coupées (rires). On va réunir familles et amis, la caravane va passer, les enfants seront joyeux de récupérer tous les gadgets." Entre la caravane publicitaire et le passage des coureurs, le programme est simple : "C'est l'apéro et la fête ! Je ne suis pas cycliste mais il y a toute une magie autour de cet événement."

Des communes traversées deux fois

Le peloton passera la frontière creusoise au bout d'une demi-heure seulement à Saint-Martin-Sainte-Catherine. Dans certaines communes, les coureurs vont passer deux fois comme Aulon, Marsac, Bénévent-l'Abbaye et Le Grand-Bourg. Le peloton traversera aussi Fleurat, Lizières, Chamborand, Fursac, et Arrènes. L'arrivée à Bénévent-l'Abbaye est attendue aux alentours de 17h.

Comme pour le tour de France, la caravane publicitaire passera également avant les coureurs. Elle est attendue à 12h18 à Saint-Martin-Sainte-Catherine, 13h à Janaillat, un peu avant 14h à Bénévent-l'Abbaye puis à Grand-Bourg, 15h20 au niveau de la côte des Beiges à Arrènes, et de nouveau vers 16h à Bénévent avant l'arrivée.

Cette année il y aura dans cette caravane un véhicule creusois ! C'est un partenariat entre la communauté de communes de Bénévent-Grand-Bourg et le club de vélo de Grand-Bourg. Deux jeunes filles cyclistes vont distribuer mille porte-clés pour tenter d'attirer de nouveaux licenciés. Ils sont quarante actuellement.

Nos conseils pour profiter au mieux de la course

Pour profiter du tour du Limousin, reste à savoir où se placer sur les bords de la route : il y a trois sprints et ils sont tous en Creuse à Ceyroux, Grand-Bourg et Fursac. Les trois côtes de cette première étape sont également dans notre département. La première bosse est à Saint-Martin-Sainte-Catherine, juste après la frontière avec la Haute-Vienne : il s'agit de la côte de la Croix de Saint-Marc (dénivelé 4,22%).

Stratégiquement, vous pouvez vous placer aux abords des côtes des Beiges à Arrènes (6,04%) ou celle de Saint-Goussaud (5,52%) qui permet de monter à 700 mètres d'altitude. Les deux ne sont qu'à dix kilomètres d'écart et promettent donc "du beau spectacle" selon le président du club de vélo de Grand-Bourg, Christophe Désenfant. "Ce sera sûrement une source d'échappées car je ne pense pas qu'il y aura un sprint massif à l'arrivée à Bénévent."