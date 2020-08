Tour du Limousin : la liste des premiers engagés dévoilée

Une semaine avant le début de la course, le tour du Limousin dévoile la liste provisoire des engagés. Pour le moment aucune star du tour de France n'est confirmée. En revanche plusieurs inscrits ont fait des étincelles sur la course espagnole La Vuelta, l'an passé.

Le tour du Limousin dévoile une première liste des engagés, ce lundi 10 août. Dans une semaine, les cyclistes s'élanceront pour quatre jours de course à travers la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne et la Dordogne. Pour le moment, 140 sportifs ont confirmé leur présence. On constate l'absence des grandes stars du vélo français : Julian Alaphilippe, Thibaut Pinaud, ou encore Romain Bardet risquent de faire l'impasse sur cette course, qui se déroule cette année juste avant la grande boucle. En revanche, des anciens champions de la course espagnole La Vuelta sont inscrits!

Présence du maillot à pois de la Vuelta 2019, et du champion du monde 2013

Cette 53e édition du Tour du Limousin a quand même attiré des coureurs de classe internationale. Ainsi le comité du tour estime dans un communiqué que : " l’équipe de Vincent Lavenu emmenée par Geoffrey Bouchard (Maillot à Pois de la Vuelta 2019), aura tout de même fière allure, avec notamment la présence d’Alexandre Geniez (vainqueur de plusieurs étapes sur la Vuelta) et d’Alexis Gougeard (vainqueur du Tour de la Sarthe en 2019)".

Le champion du Monde 2013, Rui Costa ( UAE team emirates), a aussi confirmé sa présence, avec ses coéquipiers Joseph Dombrowski et Juan Sebastian Molano.

Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), vainqueur de la sixième étape des 4 Jours de Dunkerque en 2018, sera présent lui aussi, entouré de Dimitri Clayes (cofidis solutions crédits), 2ème du Grand Prix de Wallonie en 2018. Trois coureurs de l'équipe Sunweb, Alberto Daisnese, Nico Denz et Martin Salmon devraient également tirer leur épingle du jeu.

Benoît Cosnefroy, le vainqueur du tour du Limousin 2019, en revanche ne sera pas présent cette année.

Retrouvez tous les inscrits au tour du Limousin 2020 ici.