Tour du monde à l'envers : c'est reparti pour le navigateur Yves le Blevec et Actual

Le skipper breton, à bord du voilier mayennais Actual, repart à l'assaut du record du tour du monde à l'envers en solitaire.

Yves le Blevec a quitté le port de la Trinité-sur-Mer et coupé la ligne de départ en fin d'après-midi. C'est sa deuxième tentative. Lors de la première, il avait dû faire demi-tour en plein Océan Atlantique à cause d'une défaillance technique. Si tout se passe bien, cette fois, contre vents et courants, le Breton, qui barre le multicoques mayennais Actual, mettra 3 mois pour faire le tour de la planète. Le record du tour du monde à l'envers est de 122 jours, il est détenu par Jean-Luc Van Den Heede.