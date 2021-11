Tour Triangle : le chantier débutera "d'ici la fin de l'année"

Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW), avait jusqu'à la fin octobre pour signer le bail à construction. Ce lundi matin, il annonce dans un communiqué que le chantier de la Tour Triangle débutera d'ici la fin de l'année. Le projet générera pendant sa construction plus de 5.000 emplois directs et indirects, précise le communiqué. Les travaux, confiés à l'entreprise Besix, devraient durer jusqu'en 2026, souligne URW.

Signée de l'agence d'architecture suisse Herzog et de Meuron, cette tour de 180 mètres de haut et 42 étages sera érigée dans l'enceinte du Parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le XVe arrondissement de Paris. Elle doit notamment héberger un hôtel quatre étoiles, plus de 2.000 mètres carrés d'espace de travail partagé, un centre de santé et un espace culturel.

Nombreuses polémiques

Depuis l'annonce de sa construction elle est au cœur de nombreuses polémiques. Après une menace d'abandon, puis la saisie du tribunal par des associations de défense de l'environnement, en juin dernier le parquet national financier (PNF) ouvrait une enquête préliminairesur des soupçons pour "favoritisme" et "recel de favoritisme".