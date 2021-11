Touraine : 20 salariés de Michelin à Joué-les-Tours testent gratuitement le vélo électrique pendant un mois

L'interlocuteur de GoodWatt, c'est l'employeur. C'est lui qui demande si il y a des salariés qui vivent à moins de 15 kilomètres de leur travail et qui veulent tester le vélo électrique. Chez Michelin, ils sont 20 à s'être déclarés, comme cet homme qui vit à Azay-le-rideau et qui a récupéré son vélo mardi midi devant l'usine : "je ne connais pas du tout le vélo électrique. Je ne viendrais sans doute pas travailler avec car je suis en équipe et ce n'est pas pratique, mais je vais essayer d'en profiter à Azay-le-Rideau, c'est l'occasion".

Avant de partir avec son nouveau moyen de déplacement, le cycliste reçoit une formation rapide à la technique, à la sécurité et aux règles de conduite de la part d'Antoine, un partenaire de Good Watt chargé d'aider à la prise en main : "On pédale, on serre des freins comme sur n'importe quel vélo. Il y a aussi des vitesses mécaniques comme sur n'importe quel vélo, sauf qu'on a une assistance électrique qui s'enclenche toute seule et qui va se couper à 25 km/h".

"C'est aussi facile qu'un vélo musculaire, mais il y a des choses à savoir, notamment au niveau du boitier qui va contrôler l'assistance - Antoine, qui aide à la prise en main des vélos électriques

Le vélo électrique prêté coute 2.350 euros. Le salarié repart aussi avec des sacoches, un panier, et tous les équipements de sécurité, casque et gilets fluo. En échange : rien. Aucune obligation, si ce n'est celle de tester le vélo, pour venir au travail ou pour autre chose. Dans les sept grandes villes française où Good Watt a été lancé, depuis juin dernier, 70% des utilisateurs ont conclu que le vélo électrique répond bien à leurs besoins. Ca ne surprend pas François Merlot, qui coordonne le dispositif dans l'Ouest de la France :

"Pour beaucoup de salariés, c'est le coût qui est un frein à l'utilisation du vélo électrique. C'est donc intéressant de pouvoir tester gratuitement" - le coordonnateur de GoodWatt dans l'Ouest de la France.

Le dispositif est intéressant aussi pour les entreprises qui cherchent à verdir leur image, comme le reconnait Luc Puig, le DRH de Michelin à Joué-les-Tours : "Michelin est une entreprise industrielle qui produit certains produits carbonés. L'entreprise a cette forte volonté de diminuer son empreinte carbone au travers de nos productions, mais aussi au travers de l'utilisation que font nos salariés de leurs moyens de transport".

Les 20 salariés rendront leurs vélos électriques, et leurs conclusions, le 2 décembre prochain.