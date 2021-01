Touraine : la galette des rois rétrécit à six parts cette année

Tradition de janvier : la galette des rois ! Mais cette année, elle rétrécit en Touraine. Les Tourangeaux achètent davantage de galettes à six parts, pour respecter la règle des six à table.

Les Tourangeaux n'attendent pas l'épiphanie (le 6 janvier, soit mercredi) pour savourer la galette des rois. Dès ce week-end, direction les boulangeries, pour acheter la fameuse galette. Mais cette année, avec la pandémie de Covid et la règle des six à table, les galettes semblent rétrécir !

La reine des galettes, la frangipane à six parts

"D'habitude, je prends une dix parts ; mais là, j'ai pris une six, parce qu'on doit être maximum six à la maison", explique Marie. Le goûter se fera en petit comité, et même en tête-à-tête pour Françoise et Jacques. "Tous les ans, on achète une galette. Toujours à la frangipane !". Faute de pouvoir la partager avec leurs voisins, le couple de retraités a demandé la plus petite galette, celle de quatre parts.

Les boulangers ont bien remarqué ces changements de consommation et s'adaptent. "On vend beaucoup de quatre et six parts, alors qu'en général, on vend davantage de six et de huit", note Lolita, vendeuse à Nardeux, à Joué-lès-Tours. Autre conséquence de la règle des six, les Tourangeaux achètent parfois plusieurs galettes. "Ce matin, une dame m'en a pris deux, parce qu'elle va faire deux réunions de famille et d'amis, vu le contexte actuel".

Un avantage pour les gourmands, qui peuvent ainsi déguster plus de galettes. Et avoir plus de chances d'être roi. D'ailleurs, cette année chez Lolita, les fèves sont des pingouins !