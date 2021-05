Touraine : la joie de retrouver enfin les terrasses des cafés, bars et restaurants !

Enfin ! Après près de sept mois de fermeture, les cafés, bars et restaurants rouvrent, pour cette deuxième phase du déconfinement. En Indre-et-Loire, les Tourangeaux sont heureux de retrouver les terrasses et sont au rendez-vous, malgré la météo entre pluie et soleil.

"Ah bah ça fait un moment qu'on attendait ça !", s'enthousiasme Clara, tout sourire devant son café allongé. Une joie partagée par Béatrice et Michel. "On est très content de retrouver la vie, ça fait du bien au moral". Pour certains, c'est le bon moment de reprendre ses petites habitudes matinales : qui d'un expresso en lisant son journal, qui d'un café avant d'aller travailler. "Je viens tous les mercredis et samedis. Ma femme fait le marché et me rejoint pour boire un café", raconte Michel.

Ceux qui ont le sourire, aussi, ce sont les professionnels. David Lemoine a installé les dix tables du Café d'en face, place des Halles, dès 6h45 et accueille les habitués avec entrain, comme des retrouvailles. "Revoir ses clients, savoir qu'ils vont bien... Reprendre les petites habitudes, on se souvient encore de ce qu'ils prennent. Que du bonheur !"