Touraine : le nouveau préfet promet une réponse "plus rapide" pour les occupations illégales de gens du voyage

Obtenir l'expulsion de gens du voyage, installés illicitement sur un terrain, c'est le parcours du combattant pour un élu. Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon le sait bien, lui qui a été embêté à l'automne 2022 par une communauté qui "jouait au jeu du chat et de la souris". Il avait d'ailleurs envoyé un courrier au Ministre de l'Intérieur pour faire pression sur les services de l'Etat.

"Avant, il nous fallait faire un contrôle d'huissier pour relever l'identité et le nombre de véhicules, explique l'élu*. Ensuite, la gendarmerie faisait les constatations de trouble à l'ordre public comme un branchement illégal sur le réseau d'électricité par exemple, et à partir de là, on pouvait à la préfecture une demande de mise en demeure ou avis d'expulsion si vous préférez."* Mais la réponse pouvait se faire attendre longtemps*. "Ça pouvait prendre trois jours avant qu'elle nous réponde et encore, on nous disait qu'il manquait parfois des éléments pour constater du réel trouble à l'ordre public. Ce qui fait que quand des gens du voyage s'installaient, on savait qu'on en avait pour huit jours."*

"On va changer de braquet"

Conscient de cette difficulté, Patrice Latron, le nouveau préfet d'Indre-et-Loire promet une "réponse plus rapide" car il le reconnait, dans ces situations-là, les maires sont démunis. "Je n'ai pas la prétention de dire qu'on règlera le problème car ça existe depuis des années et je tiens à rappeler que les gens du voyage ne sont pas tous dans l'illégalité. Certains respectent les règles et sont bien intégrés dans les communes. Mais pour les autres, je prends des engagements de rapidité administrative. Lorsque les élus me feront une demande d'arrêté de mise en demeure, je souhaite qu'elle puisse être traitée le plus rapidement possible. J'ai demandé à ce que la gendarmerie soit en appui des maires pour établir les troubles à l'ordre public et qu'on ne perde pas de temps. Lundi, par exemple, j'ai eu une demande d'un élu le matin et il a eu la réponse dans la soirée."

Cette promesse faite aux maires, ce mardi 24 janvier, Jean-Luc Dupont l'applaudit des deux mains. "On va changer de braquet, c'est clair. Et on peut penser aussi que les avis d'expulsion seront respectés cette fois. Car quand on les avait, jamais ils n'étaient exécutés."

En pratique, après une mise en demeure, les gens du voyage ont 48 heures pour quitter les lieux. Sinon, la préfecture peut engager des forces de l'ordre pour les expulser.