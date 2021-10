Touraine : le passage à l'heure d'hiver c'est la semaine de tous les dangers pour les piétons et les cyclistes

Quand la nuit tombe à une heure où il y a beaucoup de monde sur la route, il est vital d'être bien visible, pour les piétons et les cyclistes

Comme chaque dernier week-end d'octobre depuis 1976, la France passe à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. A trois heures, il faudra retarder vos montres d'une heure. Conséquence : il fera nuit plus tôt, dès demain soir. La sécurité routière et la préfecture d'Indre-et-Loire ont donc organisé une opération de prévention, cette semaine, en distribuant notamment des brassards fluorescents pour rappeler qu'il faut absolument que les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes restent visibles. Il faut dire que chaque hiver, le passage à l'heure d'hiver a des conséquences très visibles dans les statistiques, comme l'explique Charles Fourmaux, le directeur de cabinet de la Préfète d'Indre-et-Loire :

"Entre la semaine qui précède le passage à l'heure d'hiver et la semaine qui suit, on a une hausse de l'accidentalité des piétons et des cyclistes de 47% - le directeur de cabinet de la Préfète

Elément potentiellement aggravant cette année : depuis la pandémie, de plus en plus de gens évitent les transports en commun et se déplacent à pieds, à vélo ou en trottinette. Il y a déjà eu de très nombreux accidents depuis le 1er janvier 2021 dans la Métropole de Tours, rappelle le brigadier-chef Barbier, de la brigade de sécurité routière de Tours :

"Du 1er janvier au 12 octobre, nous avons eu 128 accidents corporels concernant un piéton, une trottinette électrique ou un vélo. En plus, au mois de novembre, il y aura la nuit, la pluie, le brouillard, le sol glissant qui font que le nombre de blessés va augmenter -Brigadier-Chef Serge Barbier

Et contrairement à une idée reçue, les piétons ne sont pas moins exposés que les cyclistes. C'est ce que souligne Jean-Luc Lefort, le chef du bureau de la sécurité routière à la préfecture d'Indre-et-Loire :