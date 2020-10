Touraine : le Petit Pausailleur se bat pour ne pas disparaître

Le Petit Pausailleur va-t-il disparaître ? C'est un scénario que veut à tout prix éviter la direction de cette ferme pédagogique, qui accueille plus de 250 enfants et adultes en situation de handicap sur des temps de loisirs, à la Bellangerie à Vouvray. L'Adapéi 37, propriétaire du terrain, lui demande de quitter les lieux d'ici la fin janvier 2021.

On ne peut pas déménager une ferme de quatre hectares avec une cinquantaine d'animaux - Emmanuelle Coudray, directrice du Petit Pausailleur

En cause, un conflit entre les deux associations concernant le renouvellement du bail et une absence de communication depuis le changement de présidence de l'Adapéi 37 (Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales). Une situation que souhaite régler au plus vite Le Petit Pausailleur. "Notre souhait serait de rester sur le site. Sinon, il nous faut absolument un délai plus long, parce qu'on ne peut pas déménager une ferme de quatre hectares avec une cinquantaine d'animaux. C'est compliqué en sachant qu'on n'a pas les moyens financiers pour se reloger", s'inquiète Emmanuelle Coudray, directrice du site.

"Un havre de paix"

Depuis plus de 20 ans, le Petit Pausailleur accueille des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap. Un lieu unique en Touraine, qui participe au répit des familles. "C'est un havre de paix pour nos enfants. Ils s'épanouissent et sont heureux. En tant que parents, c'est une bouffée d'air, parce qu'on a besoin de moments de répit", raconte Christèle, maman d'une jeune autiste de 19 ans.

La Tourangelle a lancé une pétition pour soutenir la ferme pédagogique. "Si cela me tient autant à cœur, c'est parce que je sais à quel point c'est un lieu important pour moi et d'autres mamans. Il faut que le Petit Pausailleur reste à cet endroit et qu'il continue à accueillir tous ces enfants, ces adultes et ces familles".