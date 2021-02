Touraine : le succès des ventes aux enchères

Adjugé, vendu ! Les ventes aux enchères attirent les Tourangeaux. Ce week-end, une vente notamment de bijoux, d'argenterie et de grands vins, est organisée à l'Hôtel de l'Univers, boulevard Heurteloup, à Tours, par la maison de ventes tourangelle Rouillac. Les commissaires-priseurs ne connaissent pas la crise économique et ont même enregistré dix enchères à plus de 100.000 euros en 2020.

Une envie d'investir

"D'une part, les Français confinés ont eu envie d'améliorer leur intérieur. D'autre part, les livrets d'épargne sont pleins et plutôt que d'avoir de l'argent sur un compte en banque qui dort, les acheteurs investissent dans un bijou, une bague, un tableau, avec lesquels on peut vivre et se faire plaisir", explique Me Aymeric Rouillac.

Autre raison du succès : les hôtels des ventes sont, avec les galeries d'art, les seuls lieux culturels autorisés à ouvrir, en pleine crise sanitaire. "Il y a des personnes qui viennent tout simplement respirer la culture", estime le commissaire-priseur.

Le succès des enchères en ligne

La crise sanitaire a certes empêché certaines enchères. Mais la maison de ventes s'est adaptée, en multipliant sa présence numérique, grâce à des vidéos de présentation ou des enchères en ligne. "L'habitude d'acheter un livre ou une paire de chaussures sur Internet s'est naturellement transformée aux ventes aux enchères, et les acheteurs sont de plus en plus nombreux", remarque Aymeric Rouillac.

Résultat, davantage d'objets ont été vendus en ligne en 2020, par rapport aux années précédentes. "Ce sont des petits objets en termes de prix, jusqu'à 3.000 euros. Au-delà, les acheteurs préfèrent se déplacer".