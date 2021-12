Touraine : quand une simple boîte à chaussures devient un cadeau de Noël pour les plus démunis

Pour la deuxième année consécutive, l'association des Couturières masquées du Centre-Val de Loire organise son opération des boîtes de Noël. Chaque particulier peut en confectionner. Remplies de cadeaux, elles seront distribuées entre Noël et Nouvel An aux tourangeaux les plus démunis.

Le père Noël ne peut pas passer partout ! Il se fait parfois bien oublier dans les foyers les plus précaires, et auprès de tous ceux qui vivent dans la rue. Alors pour que les plus démunis passent eux aussi un semblant de fêtes de fin d'année, l'association des Couturières masquées du Centre-Val de Loire renouvelle cette année son opération des boîtes de Noël solidaires.

Les boites doivent comporter cinq éléments

L'idée, c'est que chacun remplisse une boîte à chaussures de petites attentions. Et que cette boîte soit ensuite distribuée à ceux qui en ont le plus besoin dans tout le département d'Indre-et-Loire, mais aussi dans le Loir-et-Cher. Sylvie a patiemment réfléchi, scrupuleusement choisi chaque objet qu'elle a glissé dans ses boites. Elle en a pour l'instant réalisé quatre, et elle ne compte pas s'arrêter là. "J'ai mis des masques, des snoods que je couds, des mitaines que je fabrique en polaire. J'ai mis des gels douche, du dentifrice, du shampooing. J'ai mis des gâteaux, des bonbons, tout ce que je trouvais. J'ai fait un chariot de courses spécial boîtes !"

Ce n'est pas qu'une boîte, c'est toute une intention - Mélanie Bresson

Dans ces boîtes, il faut en effet y mettre, comme le dit Mélanie Bresson, la fondatrice de l'association des Couturières masquées du Centre-Val de Loire, un truc chaud, un truc bon, un loisir comme un livre ou un jeu, un produit d'hygiène ou de beauté, et un petit mot comme une carte de vœu. C'est notamment elle qui collecte, et distribue ces boites de Noël. "J'ai l'impression que peu importe ce qu'il y a dans la boîte, c'est vraiment l'intention qui compte. On a eu des témoignages l'an dernier d'hommes et de femmes qui nous ont dit "Moi, ça fait cinq ans, ça fait dix ans que personne ne m'a rien offert" et ça les touche énormément. Ce n'est pas qu'une boîte, c'est toute une intention. C'est tout un message pour dire on vous oublie pas, on est là. On l'a lu l'an dernier dans certains mots, c'était surtout des messages d'encouragement, et de conseils aussi des gens qui s'en étaient sortis. On a eu des belles lettres".

La suite de l'aventure des Couturières masquées

Elle est encore émue en y repensant. Cette opération des boîtes de Noel, c'est finalement pour elle la suite logique de ce qui avait été entamé par son association lors du premier confinement, tous ces masques en tissu fabriqués d'un bout à l'autre du département par près de 300 couturières. Une autre façon d'aider. C'est d'ailleurs pour cela que Sylvie s'est embarquée dans cette nouvelle aventure. "Je travaille, j'ai un salaire qui n'est pas très élevé du tout. Et puis, les fins de mois sont dures. Je comprends que les personnes qui sont dans le besoin sont contents d'ouvrir un cadeau et d'avoir un petit présent en fin d'année. Les accidents de la vie sont courants, ça peut arriver à n'importe qui. Quand on connaît la galère, mais qu'on peut s'investir quand même, on fait ce qu'il faut pour pour aider les autres".

La plupart des boîtes seront distribuées aux plus démunis, par l'intermédiaire d'associations (comme Utopia, la Banque alimentaire, le 115), entre Noël et Nouvel An. Mais vous pourrez quand même en réaliser jusqu'au 5 janvier, et les déposer dans les points de dépôt. Ceux-ci sont répertoriés sur la page Facebook des Couturières masquées du Centre-Val de Loire.

Quand on connaît la galère, mais qu'on peut s'investir quand même, on fait ce qu'il faut pour pour aider les autres

Dans chaque boîte donc, un objet chaud, un objet bon, un loisir, un produit d'hygiène ou de beauté, et un petit mot. Il faut aussi inscrire sur le couvercle si c'est pour un homme, une femme ou un enfant. En Indre-et-Loire, 12.000 boîtes ont ainsi été distribuées l'an dernier.