Touraine: si les cynodromes disparaissent en France, celui de Grillemont résiste et ouvre ses portes au public

C'est un spectacle rare et en perdition, les courses de lévriers sur cynodrome. Une discipline qui tend à disparaître d'année en année en France. Aujourd'hui, il n'existe plus que 7 cynodromes, dont celui de Grillemont, sur les terres de son château à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin près de Loches, un site qui résiste encore grâce au club des lévriers de sport de Touraine. Ainsi, ce mardi 15 août, des portes ouvertes étaient organisées sur le site. L'occasion pour les propriétaires de lévriers de faire tester leur chien. Une initiation ouverte aussi à toutes les races.

Aux abords de la piste, les spectateurs les plus excités sont bien les lévriers présents. C'est le cas surtout de Soprano, deux ans, 15 kilos de muscles qui gémit et tire sur sa laisse, emportant sa maîtresse Line. "Ah, il est surexcité. Il n'est pas facile à gérer. Il veut lui aussi courir. Il adore ça".

Soprano, un lévrier de 2 ans et sa maîtresse Line. © Radio France - Virginie Vandeville

Ce qu'il aime par dessus tout, c'est de choper le fameux leurre, qui s'apparente, apparemment, à un lièvre ou un lapin artificiel, tracté par un moteur de tronçonneuse, monté sur un rail circulaire. Mais Soprano devra patienter. Un pépin de moteur interrompt les festivités, le temps que des bénévoles réparent l'engin.

Le fameux leurre de la compétition. © Radio France - Virginie Vandeville

Une heure plus tard, les courses peuvent reprendre et Soprano, dossard sur le dos, fait parti des cinq chiens installés dans les cases de départ. Mais malgré sa vivacité et son énergie, c'est un échec. "Il a la gagne, mais il est dernier", précise sa propriétaire.

La grande gagnante de cette première course de quelques 300 mètres, c'est Tala, un an, la chienne du Nantais Anthony. "Je suis fière, elle a fait des progrès". Une victoire liée à son entraînement. "C'est beaucoup d'investissement. Dans le règlement, c'est minimum trois semaines d'entraînement", précise le trentenaire qui fait des centaines de kilomètres pour faire des compétitions.

Il y avait même des fans de lévriers comme Céline. © Radio France - Virginie Vandeville

Sa chienne fera une petite promenade et se reposera quelques heures, avant de pourquoi pas retenter sa chance pour une nouvelle course. Car beaucoup tentent, s'essayent, en solo ou à plusieurs.

Certains avaient même plusieurs lévriers. © Radio France - Virginie Vandeville

"C'est un vrai spectacle" assure Alain qui vient pour la première fois dans un cynodrome. "On a l'impression qu'ils volent quand ils courent", "Les lévriers montrent toute leur grâce lorsqu'ils sont dans un cynodrome", ajoute encore un spectateur. Un public venu en nombre pour l'occasion.

Plusieurs dizaines de propriétaires de lévriers sont venus pour l'occasion. © Radio France - Virginie Vandeville

Un record de temps a même été battu durant la journée. Une journée de portes ouvertes qui est l'occasion de faire connaître ce sport ancestral et lui redonner une image positive à entendre les bénévoles du club, gestionnaire des lieux. "C'est l'occasion de montrer et de combattre les idées fausses selon lesquelles les chiens seraient maltraités. On a beaucoup entendu cela ces dix dernières années dans les reportages à la télévision", précise Célia, photographe bénévole et membre du conseil d'administration du club des lévriers de sport de Touraine.

Des cynodromes en survie

"Il y a un virage qui a été pris en France, car pendant une dizaine d'années, ont en a pris gros sur la patate. On était amalgamé à tout ce qu'il faisait dans certains pays comme maltraitance, et les gens croyaient que c'était pareil sur les cynodromes, alors que c'est pas du tout le cas. Ce sont des chiens de compagnie qui font du sport. Et en plus le lévrier, quand il court, il est tout seul, On ne l'oblige pas à courir. Il ne court que s'il a envi", précise Corinne, une autre membre du club.

Une mauvaise pub à laquelle s'ajoute pour de nombreux clubs, un manque de bénévoles. Cette journée de portes ouvertes apporte ainsi plus de visibilité au cynodrome de Grillemont qui survit. Déjà par sa notoriété à l'échelle nationale, mais aussi par la hausse ces dernières années du nombre d'adhérents au club. Ils sont environ 40.

De quoi caresser, chez certains, le doux rêve de voir s'organiser sur le site des championnats. Pour l'instant, des séances d'entraînement sont ouvertes chaque dimanche entre mars et novembre.