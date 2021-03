Touraine : un tiers des réservations dans les gîtes annulé à cause du confinement notamment des Parisiens

Seize départements français, notamment ceux d'Île-de-France et des Hauts-de-France, sont confinés à partir de ce week-end, pour quatre semaines. Si certains semblent vouloir échapper au confinement, comme certains Parisiens (on notait plus de 400km de bouchons cumulés ce vendredi soir en Île-de-France, un niveau exceptionnel en-dehors des vacances scolaires), ce sont pas les gîtes de Touraine qui pourront les accueillir. Les Gîtes de France ont annulé les réservations des Français venant de zones confinées.

Une réservation sur trois annulée

Résultat en Indre-et-Loire, 117 réservations ont dû être annulées ou reportées, soit un tiers des contrats prévus pour les quatre prochaines semaines. "On envoie systématiquement un mail aux personnes concernées pour leur dire qu'on ne peut plus les recevoir, parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer", explique Fabienne Houdayer, directrice de Val de Loire Tourisme et des Gîtes de France dans le département.

Nous ne pouvons pas proposer des possibilités de se déplacer"

Pour le réseau de gîtes, cette décision est une question de responsabilités, dans la lutte contre la Covid-19. "Nous sommes dans le cadre d'une décision gouvernementale. Nous ne pouvons pas proposer à des personnes des possibilités de se déplacer. Sinon, nous favoriserions la circulation du virus", justifie Fabienne Houdayer.

L'espoir d'un report aux vacances de Pâques

La directrice départementale des Gîtes de France espère tout de même un report des séjours aux vacances de printemps. "Ce qui va être important pour nous, c'est que le confinement soit levé au moment des vacances scolaires de notre clientèle, principalement de la région parisienne, du Nord et de la Normandie".