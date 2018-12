Touraine : une famille d'accueil retrouve une maison grâce à un appel à la solidarité sur France Bleu Touraine

Reugny, France

"On a trouvé une maison !", s'exclame Patrice Ouvrard, la voie enjouée et tremblante, "c'est grâce à France Bleu Touraine !". Le père de famille et sa compagne ont passé un appel à la solidarité sur France Bleu Touraine jeudi 6 décembre, car leur maison était devenue inhabitable après un incendie à la fin du mois de novembre. Sa femme et lui sont famille d'accueil pour des enfants placés et ils craignaient que les enfants soient séparés et placés dans d'autres familles.

L'article de France Bleu Touraine a été partagé près de 450 fois sur Facebook en seulement deux jours et est arrivé jusqu'à un professeur, propriétaire d'une grande maison à Reugny, à moins de dix kilomètres de leur demeure de Vernou-sur-Brenne. Une proximité importante car les deux enfants scolarisés à Vouvray, dont une petite fille de trois ans, vont pouvoir rester dans la même école, ce qui est important pour leur équilibre.

Surtout, la maison possède six chambres et va pouvoir accueillir les deux parents, leur fils de 20 ans ainsi que leurs cinq enfants placés. Selon la loi, chacun de ces enfants doit avoir sa propre chambre individuelle. Elle est aussi "très grande et surtout chaleureuse". La famille Ouvrard est "rassurée", elle va s'y installer aussi vite que possible et pourra y passer les fêtes de fin d'années. Elle devrait pouvoir réintégrer sa maison dans six mois, après de longs travaux de décontamination.