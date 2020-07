Malgré un début de saison difficile pour les professionnels du tourisme, à cause du Covid-19, les chiffres de fréquentation du mois de juillet sont encourageants. Les touristes français sont au rendez-vous dans le nord de la Manche.

Tourisme : 18% de réservations françaises de plus que l'an dernier dans le nord Manche

De nombreux français ont choisi de rester en France pour leurs vacances cet été, Covid oblige. Et ils répondent présents dans le nord Manche. La communauté d'agglomération du Cotentin enregistre 18 % de réservation françaises de plus par rapport à 2019, pour le mois de juillet. Au total, cela concerne 550 000 nuitées dans les campings, hôtel et gîtes du 1er au 20 juillet.

Un élément de relance économique du territoire ?

Des chiffres encourageants, alors que le début de la saison n'a pas été simple pour les professionnels du tourisme. "La destination Cotentin correspond aux attentes actuels : des vacances de proximité avec le grand air et la nature, juge David Marguerite, le président de la communauté d'agglomération. C'est un premier bilan qui est positif à un moment où on va connaitre des difficultés économiques. On doit aussi miser sur le tourisme, comme un élément de la relance de notre territoire."

Le président de la communauté d'agglomération du Cotentin, David Marguerite (au centre), a visité mercredi 29 juillet le camping de l'Anse du Brick. © Radio France - Raphaël Aubry

De nombreux touristes néerlandais, belges, suisses, ainsi que quelques britanniques, sont également présents dans le nord du département. Valérie d'Enquin est la gérante du camping de l'Anse du Brick, près de Cherbourg. Son planning de réservation est quasiment complet pour le reste de la saison, mais il ne faut pas se réjouir trop vite, selon elle.

Attention de ne pas se réjouir trop vite

"Je suis très inquiète parce qu'on sent que tout ça est très fragile. On a un très beau tôt de réservations jusqu'à fin août, mais la seule problématique : est-ce-que ces réservations vont être annulées ? C'est directement lié aux nouvelles. Lorsqu'un cluster a été annoncé à Rouen il y a quelques semaines, on a reçu _des annulations dans les 2 heures_", explique la gérante.

Dans le Cotentin, la filière touristique représente 2 400 emplois et près de 240 millions d'euros de chiffres d'affaires chaque année. u