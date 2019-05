Tourisme à Bordeaux : " On ne veut pas développer à tout va!" assure Olivier Occelli

Bordeaux, France

Avec 6 millions de nuitées enregistrées en 2018, et le cap des 7 millions de touristes bientôt franchi, Bordeaux attire de plus en plus de touristes d'une saison sur l'autre, et l'été 2019 à priori ne devrait pas faire exception à la règle.

Les premiers indicateurs recueillis sur les vacances de Pâques sont excellents, malgré la crise des gilets jaunes dont Bordeaux est l'un des bastions. C'est désormais sur la qualité de l'accueil qu'Olivier Occelli, arrivé en tout début d'année en Gironde, veut désormais miser.

Offrir une expérience touristique

Le nouveau directeur assure être très attaché au développement touristique harmonieux et à la cohabitation sereine des touristes et des bordelais. "Pour cela, il faut encourager" dit-il "des lieux comme le Wanted Café, dans le quartier Saint Michel, qui sont des endroits ou peuvent se croiser bordelais et touristes. "

Les touristes sont de plus en plus en quête de sens et d'expériences. Olivier Occelli

Un développement raisonnable

Contrairement à une idée reçue, le nouveau directeur originaire du Sud Est, assure que Bordeaux reste une destination touristique de taille modeste par rapport à d'autres villes françaises. Et de prendre comme exemple les escales de croisières, souvent décriées dans le port de la Lune. "Nous sommes à 40 000 touristes débarqués l'année dernière à Bordeaux contre 1 million à Marseille, et c'est très bien comme ça!".

Parmi ses axes de développement, le nouveau directeur entend faire décoller dans les mois qui viennent le tourisme d'affaire, là où Bordeaux était encore à la traîne. Pour cela , la ville vient d'inaugurer un hall flambant neuf de 15 000 mètres carré au parc des Expositions. " Ce tourisme est très intéressant car il amène beaucoup de monde, explique Olivier Occelli, et permet de lisser la saison sur plusieurs mois."

