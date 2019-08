Tourisme : à la découverte du patrimoine naturel et culturel du Val de l'Eyre

Ce mardi au programme de l'office de tourisme du Val de l'Eyre, une visite de la ferme Gabrielle à Salles. Une dizaine de personnes se sont inscrites pour un tour du propriétaire avec l'éleveur en plein-air de porcs noirs de Bigorre et de brebis landaises. C'est une immersion au coeur des Landes de Gascogne et de ses traditions agricoles. La visite se termine autour d'un barbecue avec les produits de la ferme.

Demain les touristes pourront visiter une palombière et s'essayer au gemmage avec des chasseurs, passeurs d'histoire. Tous les jours l'office de tourisme propose ainsi de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine culturel et naturel du Val de l'Eyre à Salles, Belin-Béliet ou encore Lugos.

"La plupart des visiteurs sont des locaux" explique Mathilde Lasson, conseillère en séjour à l'office de tourisme. "Ils viennent de la région bordelaise et du Bassin d'Arcachon,. Ils sont à la recherche de l'authenticité de notre territoire."

On a fait un programme qui nous ressemble. On est originaire d'ici et on connait notre patrimoine