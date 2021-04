Tourisme : Airbnb veut développer les locations à la campagne, "un grand plus" pour l'Eure

Au décès de ses parents, Nadine Sassier ne savait pas trop quoi faire de la maison où elle a grandi à Goupil-Othon (Eure) mais elle n'avait pas envie d'y voir des locataires permanents. Elle va donc proposer son gite de 90 mètres carrés à la location saisonnière à partir du 1er mai 2021 sur Airbnb et déjà les demandes de renseignements affluent. Depuis le premier confinement en mars 2020, l'envie de nature et d'authenticité n'a jamais été aussi forte : "Ce que les gens cherchent, c'est pouvoir être un peu tranquilles, pouvoir vivre à un autre rythme" précise Nadine Sassier.

On n'est pas du tout dans l'optique du tourisme de masse, on n'a plus envie de coller sa serviettes les uns aux autres en bordure de plage - Nadine Sassier

La maison au cœur du hameau de Bouquelon résonne du chant des oiseaux, un âne braie au loin et derrière, un champ de colza à l'horizon. La maison est restée dans son jus, "on lui a repoudré le nez, on ne lui a pas fait un lifting complet, on l'a laissée comme elle a été construite, on n'a cassé aucun mur, c'est authentique" détaille la propriétaire qui habite à une vingtaine de mètres.

Des meubles de famille ou des objets chinés, quelques photos de paysages ou monuents normands, Nadine Sassier a voulu son salon chaleureux © Radio France - Laurent Philippot

Airbnb et l'association des maires ruraux de France ont signé un partenariat pour développer l'offre touristique en milieu rural. Objectif affiché, 15.000 nouvelles annonces d'hébergement sur la plateforme d'ici fin 2021. Laurance Bussière, la présidente de l'association des maires ruraux de l'Eure est ravie : "C'est un grand plus pour les communes rurales" avance la maire de Daubeuf-la-Campagne, étonnée même de voir plusieurs annonces autour de sa commune de 240 habitants.

Ça permettra de faire connaître nos villages et nos artisans explique Laurance Bussière Copier

Développer le tourisme pour renforcer l'attractivité

Pour chaque nouvelle annonce dans un départemental rural publiée, Airbnb versera cent euros à l’association des maires ruraux de France dans le cadre du plan Campagnes d'avenir. "Ces cent euros qui sont versés à chaque fois, pour nous, c'est tout bénéf pour les communes" s'enthousiasme Claire Carrère-Godebout, maire de Graveron-Sémerville et secrétaire de association des maires ruraux de l'Eure pour qui "c'est aussi faire venir des gens de l'extérieur de notre département, faire découvrir notre territoire".

Les gens sont surpris de tout ce qui peut être proposé - Claire Carrère-Godebout

Laurance Bussière et Claire Carrère-Godebout prennent la pose devant la mare de Daubeuf-la-Campagne © Radio France - Laurent Philippot

Un château, une mare, un chemin de randonnée, un centre équestre, un brasseur, une créatrice de bijoux, un atelier de peinture, la campagne regorge de trésors naturels, historiques ou artisanaux. "On ne fait pas du bling-bling, on met en place des choses, qui ne demandent pas beaucoup de moyens, qui ne font pas venir la télé ou les journaux, mais dans le milieu rural, il y a des choses super intéressantes'' défend Laurance Bussière mais qui ne sont pas mises en avant par manque de moyens pour financer la communication. La présidente départementale ne sait pas encore comment cette manne financière sera utilisée mais évoque la création de "parcours pour faire découvrir la nature ou de spectacles de rue".