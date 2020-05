Tourisme : "Arromanches est restée au mois de janvier"

Les rues d'Arromanches n'ont que peu de visiteurs en ce mois de mai. D'ordinaire, les touristes sont déjà nombreux à se rendre le long du front de mer admirer les vestiges du Port artificiel.

Ce jour-là, seuls deux amis venus en voisin profitent de la vue.

"C'est très très calme par rapport à ce que l'on connait d'habitude, relève Mathias, venu de Ouistreham. Cela fait du bien. On en profite un peu. Nous sommes un peu privilégiés."

"On est un peu venu ici pour ça, ajoute malicieusement son voisin Jacky, venu de Caen. On s'est dit qu'on allait venir ce matin et qu'il n'y aurait personne."

Depuis la fermeture de la plage et la mise en place du confinement lié au coronavirus, Arromanches s'est vidé de ses visiteurs © Radio France - Olivier Duc

Ces rues vides jouent forcément sur les finances de la commune de 517 habitants qui emploie 17 agents en raison de ses besoins liés à l'accueil des Touristes.

Entre le musée, les campings ou encore stationnement, le tourisme fournit un peu plus de 70% du budget de la commune.

"La saison commence normalement aux vacances de février explique le maire par délégation Marcel Bastide. Le mois de janvier en général, c'est fermé. Et bien Arromanches est resté au mois de janvier."

La plage d'Arromanches et les vestiges du port artificiel construit après le débarquement en Normandie © Radio France - Olivier Duc

Malgré tout, le maire et les commerçants veulent rester positifs après les dernières annonces du gouvernement concernant les vacances d'été et la réouverture attendue le 2 juin des cafés et restaurants.

La commune a également reçu l'autorisation de rouvrir sa plage.

Alexandra Vaugeois et son compagnon gèrent une Brasserie et une Crêperie de respectivement 80 et 145 couverts. Là où elle emploie habituellement 15 saisonniers, elle n'en a aucun en activité faute d'avoir encore pu redémarrer.

Elle préfère positiver et se dit prête à reprendre dès le feu vert sera donné.

"Il faut relativiser, la santé publique avant tout même si c'est compliqué pour nous. Après, on a profité de nos enfants pendant deux mois aussi. Il faut voir le positif aussi.

On est quand même très actifs dans nos entreprises tout au long de l'année. Et donc on essaye de retirer le positif de cette situation-là mais effectivement, maintenant on aimerait bien travailler."