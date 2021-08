Tourisme : au Mont Mezenc, entre Ardèche et Haute-Loire, concilier afflux de visiteurs et protection du site

Les chiffres de fréquentation le prouvent, les Français ont apparemment reconnecté avec la nature depuis deux étés. Les sites naturels sont aujourd'hui plus prisés qu'hier mais cette fréquentation en hausse, parfois avec des visiteurs moins habitués, peut avoir des mauvais cotés : des randonneurs qui bivouaquent là où c'est interdit, des promeneurs qui font du hors sentier au risque de mettre en danger la faune et la flore. Sans parler naturellement de déchets oubliés sur place.

Reportage au Mont mezenc Copier

Dans le Parc Naturel des Monts d'Ardèche, sur la route du Mont Mezenc, à la frontière entre la Haute-Loire et l'Ardèche, des accompagnateurs en montagne vont à la rencontre des randonneurs pour leur rappeler les règles de bonne conduite et pour leur expliquer à quel point cet espace est unique en son genre. Au Mont Mezenc, on vient chercher la vue, fantastique, entre la Haute-Loire et l'Ardèche, le bon air sans doute aussi. Mais pas seulement, affirme Cédric, selon qui "on n'a pas conscience qu'il y a ici des choses très rares. C'est bien que des personnes nous le rappellent". En ce 15 août c'est le travail de Sébastien Michel, chargé de sensibiliser le public sur place. "La problématique d'ensemble c'est comment accueillir un public important tout en essayant de préserver la ressource, le milieu" explique-t-il. En l'occurrence, des dizaines d'espèces d'animaux. 650 essences de plantes au kilomètre carré. Et un sommet comme on n'en trouve pas, normalement dans notre région, "des parterres de landes subalpines, très rares à ces latitudes là", détaille Sébastien Michel.

La prévention et les messages répétés sont indispensables à la protection du site. © Radio France - DV

Tout cela il faut donc le préserver, rester sur les sentiers, ne pas cueillir les fleurs, ne pas bivouaquer. Planter une tente au sommet pour passer la nuit c'est interdit. Pourtant ce dimanche matin, le guide a dénombré une vingtaine de campeurs. "Ponctuellement ce n'est pas ce qui va changer la vie du site mais multiplié par le nombre de journées, le nombre de personnes, cela crée un impact" analyse celui qui se partage cette tâche avec Julien, un autre guide. Chaque année 100 000 personnes arpentent les chemins du Mont Mezenc. Ils étaient autour de 2000 hier, rien que pour la journée du 15 août. Patrick a toujours vécu à quelques kilomètres du Mont Mezenc, aux Estables. Il connait l'endroit par cœur et avec l'afflux de visiteurs, il est convaincu de la nécessité de communiquer pour préserver ce lieu unique : "à une époque, il y avait 30 marcheurs maximum par jour. Maintenant avec plusieurs milliers, on est obligé de cibler les gens sinon ce serait n'importe quoi. Vous sortez des petits sentiers, c'est noir de papiers ! C'est horrible ! C'est pour cela que c'est super de sensibiliser et de mettre des barrières sinon les gens iraient n'importe où, ça saccagerait la nature. Les animaux ne viendraient plus alors qu'aujourd'hui, j'ai été surpris de voir autant de rapaces survoler la lande et même les Estables. Je n'ai jamais vu ça depuis des années et c'est grâce à la prévention".