Tourisme : Bordeaux va appliquer le décret "Airbnb"

Les propriétaires de meublés pour touristes devront désormais se faire connaître en mairie. Objectif : lutter contre les abus, et éviter une concurrence jugée déloyale par les hôteliers.

Les loueurs de logements de vacances, type Airbnb et autres sites de location en ligne de meublés, vont bientôt être soumis à de nouvelles contraintes: ils devront désormais se faire recenser en mairie. C'est la conséquence d'un décret, qui vient de paraître au Journal Officiel. L'objectif est de voir s'ils ne dépassent pas la limite légale de location, qui est de 120 jours par an Au delà, la plateforme de location, comme le propriétaire, risquent une amende de 1500 euros par nuit.

Les hôteliers, qui criaient à la concurrence déloyale, sont satisfaits et parlent d'une première avancée.

" La France se dote enfin d'outils pour permettre le contrôle et la transparence des locations meublées" - communiqué de l'UMIH, syndicat hôtelier

La ville de Bordeaux a décidé d'appliquer cette mesure, qui touche pour l"instant uniquement les villes de plus de 200 mille habitants.. Il faut dire que la formule a beaucoup de succès chez nous : lus de 6 mille offres touristiques sont ainsi propoosées sur Bordeaux sur le seul site de AirBNB, sans compter les autres sites comme Homaway ou Abritel . Une délibération va prochainement être prise en ce sens en conseil Municipal.

"Nous n'avons pour vocation à devenir un parc d'attractions. Nous voulons certes développer les tourisme, mais nous voulons aussi que les bordelais ou ceux qui veulent devenir bordelais puissent se loger." - Stephan Delaux, adjoint au maire chargé du tourisme à Bordeaux

"Il faut faire respecter les régles qui conviennent" Copier

Ce recensement permettra également aux mairies de voir les propriétaires qui échappent à la taxe de séjour.

Un procédé pas très moderne pour Airbnb

De son côté, Airbnb dit ne pas être opposé au principe, mais elle trouve le procédé "disproportionné et pas très moderne"

"Les particuliers devront faire plus de formalités en ligne, les mairies devront procéder à des dizaines de milliers de contrôles : on est loin de la simplicité du système actuel" - Emmanuel Marbill, directeur du site Airbnb-France.

La plateforme californienne explique malgré tout vouloir collaborer avec les pouvoirs publics : elle a proposé à la ville de Paris de mettre en place un système de blocage automatique des personnes qui louent un meublé plus de 120 jours par an, et de transmettre les coordonnés de toux ceux qui continuent de dépasser ce seuil. Un système qui pourrait aussi être proposée à la ville de Bordeaux.