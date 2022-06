Deux Charentes : la fréquentation touristique boostée par le retour des clients européens à l'Ascension

Deux ponts pour deux bilans contrastés. La fréquentation touristique a été très encourageante lors du week-end de l’Ascension dans les Charentes. Le bilan est plus mitigé pour la Pentecôte. Un indicateur positif : le retour des touristes européens, en particulier les Britanniques.

PHILIPPE ROY / AURIMAGES VIA AFP

Un week-end de l’Ascension plus largement plébiscité que celui de la Pentecôte. Voilà pour le premier constat fait par Charentes Tourisme. Pas surprenant puisque ce résultat est habituellement observé : un week-end plus long et les écoles fermées le vendredi encouragent souvent les clientèles à privilégier l’Ascension à la Pentecôte, très rapprochés d’un point de vue calendaire.

On observe, on constate de très bons résultats à l’Ascension supérieurs à 2019 (*) : +10% (+25% par rapport à 2021). A l’inverse, la fréquentation est en baisse de 10% à la Pentecôte par rapport à 2019 (+10% par rapport à 2021). Les îles et le littoral ont davantage attiré les clientèles que l’intérieur des terres.

A l’Ascension, les nuitées françaises ont progressé entre +10% et 25% sur le littoral charentais. En parallèle, l’intérieur des terres charentais enregistre une baisse de -15% par rapport à 2019. A la Pentecôte, les baisses de fréquentation sont moins marquées sur le littoral et les îles que sur l’intérieur des Charentes.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Origines des nuitées

L’augmentation du tourisme de proximité observée dès 2021 se confirme cette année. Les clientèles de proximité ont davantage été présentes pendant la Pentecôte que pendant l’Ascension (28% contre 25% à l’Ascension).

Elles progressent notamment de deux points en Charente-Maritime et en Charente par rapport à 2019 pendant le week-end de la Pentecôte.

Inversement, l’Ascension a davantage attiré de Franciliens. La Charente attire une proportion plus importante de clientèles locales que la Charente-Maritime.

Evolution des nuitées étrangères

Sans surprise, Charentes Tourisme relève une forte progression des clientèles étrangères, grâce à la venue des Européens, pendant les deux week-ends par rapport à l’année dernière en raison d’un contexte sanitaire plus favorable (un nombre de nuitées multiplié entre x2,8 et x2,9 par rapport à 2021.

Par rapport à 2019, on constate cette même progression de la clientèle étrangère sur les deux week-ends dans les Charentes (hormis une baisse lors du week-end de l’Ascension en Charente).

Les Britanniques sont la 1ère clientèle étrangère du territoire des Charentes lors des deux week-ends.

(*) Année de référence hors épidémie