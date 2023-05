Tourisme dans l'Yonne : des chiffres en hausse en 2022

Alors que la saison touristique reprend dans l'Yonne avec l'arrivée des beaux jours, France Bleu Auxerre se penche sur les chiffres du tourisme en 2022. Avec le Covid en 2020, la fréquentation s'était effondrée dans le département, et depuis, les professionnels du tourisme tentent de remonter la pente. Mais selon un dernier bilan établi par l'Insee, fin 2022, les chiffres pour la saison dernière sont très encourageants.

ⓘ Publicité

En 2022, l'Yonne a enregistré 7 445 000 nuitées, c'est 21% de plus par rapport à 2021, un chiffre qui fait un bond en avant et qui se rapproche des résultats touristiques d'avant Covid. Il y a désormais seulement 2.5% d'écart entre la saison touristique de 2019 et celle de 2022, dans l'Yonne.

L'année dernière, la période qui a le plus attiré les touristes, n'a pas été la période estivale, mais celle de Noël. En seconde position, le week-end de Pâques et en troisième position, celui du 14 juillet. Parmi les touristes qui sillonnent notre département, une très grande majorité de français, ils représentent les trois quarts des visiteurs. Quant aux touristes étrangers, leur fréquentation est en large hausse par rapport à 2021 : plus 63.5% ! Et en tête des nationalités, on retrouve les néerlandais, suivis des allemands, puis les belges.

Des chiffres en nette progression, une progression que l'on doit d'ailleurs aux campings du département. En 2022, 240 000 nuitées dans les 38 campings de l'Yonne ont été réservés, 85 000 de plus par rapport à 2021.

A Vincelles, le camping Les Ceriselles fait des étincelles

Un camping qui a pas mal de succès dans l'Yonne en ce moment, c'est celui à Vincelles, le camping des Ceriselles. Cela fait quelques semaines (depuis son ouverture, le 1er avril), que le camping ne désemplit pas et cette saison promet d'être plus que satisfaisante, explique Marjolaine Dupont, directrice du camping. "On enregistre une hausse de fréquentation et on s'en est rendu compte dès le jour de l'ouverture, le premier avril. L'année dernière, il neigeait le premier avril et il n'y avait personne. Cette année, on a eu dix camping-cars dès le début", décrit-elle.

loading

Et alors que le tourisme en Bourgogne Franche Comté a augmenté de 3.3% sur la période janvier/avril 2023, la tendance se confirme dans ce camping, qui a pas mal de succès notamment auprès des touristes néerlandais. Ce qui les attire, c'est le département et ses paysages. "C'est un endroit fabuleux, j'aime les paysages. On en profite pour faire du vélo, on a des VTT donc c'est parfait" explique Pétra, touriste néerlandaise.

loading

D'ailleurs, le camping Les Ceriselles est quasi au complet et ce, depuis son ouverture le premier avril dernier.