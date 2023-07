Tourisme en camping-car dans l'Hérault, fréquentation en hausse

Pour les vacances certains choisissent le camping, d'autres l'hôtels ou les gîtes et puis il y a ceux qui préfèrent bouger et optent pour le camping-car. Ils sont de plus en plus nombreux !

Camping-car Park 1er réseau européen d'aires étapes et de services pour camping-cars publie ses chiffres de fréquentation et ils sont plutôt bons pour le département de l'Hérault.

Entre janvier et juin près de 31 500 camping-caristes ont fréquenté les six aires d'étapes de l'Hérault de Lamalou-les-Bains à Sérignan en passant par Mèze, Portiragnes, Murviel-les-Béziers et Olargues soit 30% de plus que sur la même période en 2022. Dans l'Hérault c'est l'aire de Mèze qui affiche le meilleur taux de remplissage "qui est en moyenne de 37 % sur l'ensemble des aires soit 10 points de plus qu'au niveau national" souligne Olivier Coudrette directeur général de Camping Car Park.

455 000 nuitées prévues cet été dans l'Hérault

Les camping-caristes voyagent toute l'année. Cet hiver 10 390 nuitées ont été enregistrées contre 8102 l'hiver précédent. L'été est bien sur la forte saison avec 455 000 nuitées attendues dans notre département entre juin et septembre. Les camping- caristes qui sont à 80 % de nationalité française, passent en général un peu moins de deux jours sur une aire. Sachant qu'un couple dépense en moyenne 12 euros pour l'hébergement et 44 euros dans les commerces locaux les retombées économiques sont estimées à plus de 25 millions d'euros.