Tourisme : en ce début de mois d'août, les campings du lac de Vassivière font le plein

En cette première semaine du mois d'août les mobil-home et autres locations s'arrachent dans les trois campings situés autour du lac de Vassivière. Ils sont quasiment complets. En revanche le mois de juillet a été plus mitigé.

Royère-de-Vassivière, France

La saison touristique bat son plein, à Vassivière! On est à mi-saison et en ce moment, les trois campings autour du lac affichent presque complet pour les locations meublées (mobil homes, chalets, etc). Sur le parking, on voit beaucoup de plaques d'immatriculations britanniques, mais aussi parisiennes, bretonnes ou encore rennaises. Des gens du coin choisissent aussi de passer leurs vacances autour de ce lac du sud-Creuse.

Un début de mois d'août très encourageant dans les campings

"Au mois d'août on remarque qu'il y a eu beaucoup de réservations sur la première quinzaine. Les locations sont quasi-complètes", explique Charlotte Verhille, chargée de commercialisation pour les campings du lac de Vassivière gérés par l'Office de tourisme. "Pour le moment, c'est assez satisfaisant", reconnait-elle.

Les professionnels du tourisme indiquent que le mois d'août est toujours plus favorable que le mois de juillet, autour du lac de Vassivière.

Des réservations en légère baisse au mois de juillet

En revanche, le mois de juillet a démarré assez mollement, selon les dires des gérants de camping. "Le mois de juillet aurait pu être mieux", reconnait Charlotte Verhille. "Par rapport à 2018, on constate une baisse dans les locations. En revanche les toiles de tentes restent stables."

Sandrine Derville, la présidente du syndicat mixte du lac de Vassivère, fait à peu près la même analyse, même s'il n'y a pas encore de chiffres officiels concernant cette saison 2019. " Le mois de juillet semble plutôt satisfaisant. Fragile, mais le mois de juillet est fragile partout, sur tous les sites touristiques de Nouvelle Aquitaine".